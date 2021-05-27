На освітленні депо київського метро підрядник привласнив майже 13 млн грн

Підрядна організація проводила капітальний ремонт мереж освітлення в електродепо «Харківське» та «Оболонь»

Підрядник здійснив постачання світильників метрополітену за завищеними цінами

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського Управління поліції за матеріалами СБУ повідомили про підозру підряднику у заволодінні бюджетним коштами на освітленні депо метрополітену. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та підрядною організацією укладено ряд договорів про проведення капітального ремонту мереж освітлення об'єктів метрополітену зі встановленням світлодіодних світильників – електродепо «Харківське» та «Оболонь».

Надалі керівник приватного підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи фактичну вартість продукції та виконаних робіт, здійснив постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, внаслідок постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами спричинено збитки для місцевого бюджету в розмірі майже 12,7 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудове слідство триває.

Раніше повідомлялося, що прокуратура спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби прийшли з обшуками в комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Слідчі дії проводилися в рамках кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків при будівництві декількох станцій.

Начальник метрополітену Віктор Брагінський повідомив, що обшуки стосувалися діяльності ПАТ «Київметробуд» щодо будівництва метро на Виноградар.