Через ракетний обстріл змінено схему руху низки тролейбусів, додано автобусний маршрут

Рух автобусів організовано на час проведення робіт аварійних бригад для усунення наслідків ракетної атаки

У Києві додатково для зручності пасажирів тимчасово організовано рух автобусів №18ТР, які курсуватимуть за сполученням: Майдан Незалежності – вул. Січових стрільців (Глибочицька). Про це повідомив «Київпастранс».

Зазначається, що рух автобусів організовано на час проведення робіт аварійних бригад для усунення наслідків ракетної атаки, пошкодженої контактної мережі та інфраструктури, по вул. Іллєнка на ділянці від вул. Овруцької до вул. Чорновола.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу низка тролейбусів змінила схему руху. Тролейбуси №№ 6, 16, 18, 19, 28, 31, 33, 35 тимчасово їдуть за іншим маршрутом.

Рух транспорту тимчасово організований таким чином:

тролейбус № 19 –пл. Космонавтів – далі за маршрутом 22К до вул. Ольжича;

тролейбус № 35 –вул. Кадетський Гай – бульв. Чоколівський – вул. Вадима Гетьмана – вул. Олени Теліги – вул. Щусєва, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 31 –розворот через вул. Білоруську;

тролейбуси №№ 6, 33, 28 – розворот на просп. Степана Бандери;

тролейбус №16 – за маршрутом № 23;

тролейбус № 18 –у напрямку Лук’янівки через вул. Кирилівську – вул. Олени Теліги – вул. Дорогожицьку – вул. Білоруську.

На місці працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки пошкодження. Рух планують відновити після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід. Поїзди прямували без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа. Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок атаки на Київ загинули троє людей.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, станція метро «Лук’янівська» вже відновила роботу після ранкової ракетної атаки.