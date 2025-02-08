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«Пропонував грати в більярд на поцілунки». Поплавський втрапив у скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Поплавський наразі звинувачення не коментував
фото з відкритих джерел

Колишня студентка звинуватила Михайла Поплавського в домаганнях

Випускниця Київського національного університету культури та мистецтв Владислава Коренна звинуватила ректора Михайла Поплавського в домаганнях. За її словами, Поплавський пропонував їй зіграти в більярд і в разі програшу платити або поцілунком, або грошима.

Дівчина розповіла, що в січні 2021 року, під час навчання на третьому курсі, вона опинилася в машині, яка вивезла її за межі Києва.

«Пропонував грати в більярд на поцілунки». Поплавський втрапив у скандал фото 1

За словами Владислави, охоронець попросив її ввімкнути режим польоту на телефоні й сказав, що це для того, щоб її «не шукали».

Так студентка опинилася в заміському будинку. За столом їй запропонували випити коньяк, а після відмови її почали ображати.

«Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, де висить халатик на плечиках і є ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy (назва бренду коньяку, – ред.) і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь – мене криють матом. Коли я відхиляюсь, аби мене не поцілували, – ступор, почервоніння і мене знову криють матом», – розповіла Владислава.

«Пропонував грати в більярд на поцілунки». Поплавський втрапив у скандал фото 2

Після цього їй пропонували грати в більярд «на поцілунок або гроші».

«Схема гри дуже проста: якщо куля потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві», – каже дівчина.

Владислава Коренна стверджує, що ректор хизувався перед нею своїм впливом, викладав телефони, телефонував підлеглим і розповідав, кого і як він домагався.

За її словами, після кількох годин тиску вона попросила поїхати, і їй викликали водія.

У своєму дописі дівчина не називає імен, однак у коментарях уточнює, що йдеться про Михайла Поплавського.

Випускниця університету каже, що раніше боялася розповідати про цей інцидент і заявляє, що подібні, але «менш скромні випадки» з неналежною поведінкою ректора траплялися також з іншими дівчатами, зокрема неповнолітніми.

Поплавський наразі не коментував ці звинувачення.

Нагадаємо,  викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію. В Університеті Карпенка-Карого повідомили, що вже розпочали службову перевірку і зазначили, що не отримували скарг на дії Білоуса.

Варто нагадати, що раніше студентки вишу вже заявляли про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Одна киянка навіть публічно стверджувала, що чоловік нібито зґвалтував її неповнолітньою. Тоді Талашко звільнився з університету, проте поліція не знайшла доказів злочину.

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Теги: відео гроші скандал навчання поліція чоловік педагог YouTube Андрій Білоус телебачення

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