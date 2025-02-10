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НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про масштабну корупцію в Київській міськраді
фото: НАБУ, САП

САП та НАБУ виявили «мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради»

НАБУ і САП у межах операції «Чисте місто» щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб. Про це повідомляють пресслужби відомств.

У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад $6,4 млн, €630 тис. євро та 800 тис. грн.

НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки фото 1
фото: САП, НАБУ
НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки фото 2
фото: САП, НАБУ
НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки фото 3
фото: САП, НАБУ

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Серед підозрюваних, як заявили у НАБУ:

  • ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;
  • заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);
  • голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;
  • перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
  • четверо інших осіб.

Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

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Теги: прокуратура слідство місто САП НАБУ Київ Віталій Кличко

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