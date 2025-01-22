На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив жінку: деталі трагедії

Правоохоронці виявили 2.02 проміле алкоголю в організмі водія

На Вінниччині у селі Яришів Могилів-Подільського району сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій автомобіля Peugeot наїхав на жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Внаслідок ДТП 70-річна місцева жителька отримала травми несумісні з життям.

«Результат освідування водія показав наявність 2.02 проміле алкоголю в його організмі. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 19 січня сталася дорожньо-транспортна пригода у селищі Шпиків Тульчинського району. У авто, яке злетіло з дороги, загинула пасажирка.

Також 16 січня у Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Про це повідомляє Поліція Вінницької області.