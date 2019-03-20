У жителя Київщини вилучили канабісу на більш як 40 тисяч гривень



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У чоловіка вилучили фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс Фото: Нацполіція

Зловмисник мав намір спродати товар наркозалежним людям по 200 грн за 1 грам зілля

Злочинну діяльність 37-річного безробітного чоловіка виявили та задокументували оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Інформація про особу, яка може розповсюджувати наркотичне зілля, надійшла від небайдужих людей на гарячу лінію Управління протидії наркозлочинності.

Під час огляду працівники поліції виявили та вилучили у чоловіка фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс, загальною вагою понад 200 г.

Як пояснив зловмисник працівникам поліції, він мав намір спродати товар наркозалежним людям по 200 грн за 1 грам зілля.

За даним фактом слідчими Ірпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють канали надходження наркозілля та подальші шляхи його збуту.