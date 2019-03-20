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    У жителя Київщини вилучили канабісу на більш як 40 тисяч гривень

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    У чоловіка вилучили фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс - У жителя Київщини вилучили канабісу на більш як 40 тисяч гривень
    У чоловіка вилучили фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник мав намір спродати товар наркозалежним людям по 200 грн за 1 грам зілля

    Злочинну діяльність 37-річного безробітного чоловіка виявили та задокументували оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Інформація про особу, яка може розповсюджувати наркотичне зілля, надійшла від небайдужих людей на гарячу лінію Управління протидії наркозлочинності. 

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    Під час огляду працівники поліції виявили та вилучили у чоловіка фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс, загальною вагою понад 200 г. 

    Як пояснив зловмисник працівникам поліції, він мав намір спродати товар наркозалежним людям по 200 грн за 1 грам зілля.

    За даним фактом слідчими Ірпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України.

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    У жителя Київщини вилучили канабісу на більш як 40 тисяч гривень
    У жителя Київщини вилучили канабісу на більш як 40 тисяч гривень
    У жителя Київщини вилучили канабісу на більш як 40 тисяч гривень

    Наразі поліцейські встановлюють канали надходження наркозілля та подальші шляхи його збуту.

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