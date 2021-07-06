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    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання

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    За легендою навчань, умовні &laquo;терористи&raquo; захопили у заручники посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги - СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    За легендою навчань, умовні «терористи» захопили у заручники посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги
    Фото: СБУ

    У навчаннях взяли участь СБУ, Нацгвардія, поліція та рятувальники

    Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль провела тактико-спеціальні навчання у Києві. Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці.

    За легендою навчань, умовні «терористи» захопили у заручники посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

    У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх «заручників» та затримали умовних «терористів».

    Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та представників органів державної виконавчої влади.

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    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання
    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання

    «Керівництво штабу Антитерористичного центру СБУ відзначило високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях», – повідомили у СБУ.

    Теги: СБУ Київ Ізраїль Нацгвардія посол заручники навчання рятувальники поліція звільнення
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    СБУ врятувала посла Ізраїлю від «терористів». У київській синагозі пройшли спеціальні навчання