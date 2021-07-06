«Вагнергейт». Порошенко готовий прийти на засідання слідчої комісії разом із Зеленським

Лідер «Європейської солідарності» закликає парламент офіційно включити «вагнергейт» в порядок денний ТСК

Петро Порошенко готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії, якщо питання зриву спецоперації із затримання російських військових злочинців із групи «Вагнера» і зливу росіянам секретної інформації про неї буде офіційно включено до предмету діяльності цієї ТСК. Про це Порошенко заявив під час поїздки на Донеччину у Слов’янську.

«Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – «Слуга народу» і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогоднішній день позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс генерального прокурора «вагнерівцями» займатися не буде, бо їм це не потрібно», – констатує п’ятий президент.

«Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу «вагнерівців». Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі «вагнерівців», – наголошує Порошенко.

«Ми проголосуємо за доповнення до предмету відання будь-якої слідчої комісії, включивши туди справу «Вагнера». Ми надамо своїх представників, і я хочу подякувати і «Голосу», і «Батьківщині» за спільну об’єднану позицію в цьому питанні», – зазначив Порошенко і запропонував зробити це першим питанням порядку денного наступного засідання Верховної Ради.

Як неодноразово наголошував п’ятий президент, в бутність главою держави і Верховним головнокомандувачем він дав санкцію на проведення цієї спецоперації, яку згодом Зеленський зірвав, «гарантувавши свободу військовим злочинцям, на чиї руках кров українців». Тому Порошенко вважає, що його участь в засіданні комісії буде на порядок ефективнішою, якщо одночасно туди прибуде і Зеленський.

«Особливо це стає актуальним після інтерв’ю Зеленського. Так само, як я – п’ятий президент – погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії», – резюмує Петро Порошенко.

Додамо, що сьогодні активісти подали у ДБР заяву про «держзраду» Зеленського.

Раніше лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що його команда вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар‘єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як вже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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