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Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
Савченко спростувала повідомлення російських пропагандистів про свою загибель
фото: скріншот із відео

Надія Савченко показалася на відео на тлі чуток про свою загибель

 

Колишня депутатка Верховної Ради Надія Савченко опублікувала відео, відповідаючи на інформацію російських пропагандистів про її нібито загибель у зоні бойових дій. Як інформує «Главком», відео Савченко оприлюднила у своєму Facebook.

Екснардепка, за її словами, «на фоні квітучої української калини», вирішила запевнити, що з нею все гаразд.

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«Хочу всім повідомити: я жива і жити буду всім ворогам на зло, як і живе наша Україна. Надія не вмирає», – сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно російський «військкор» Володимир Романов стверджував, що 11 травня російські військові нібито вдарили авіабомбою по штабу 112 бригади територіальної оборони ЗСУ. Унаслідок цього буцімто й загинула Савченко, яка командувала ротою 131 батальйону цієї бригади.

«Незважаючи на те, що кацапів уже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія є і буде! Вгамуйтесь, убогі!» — так коментувала інформацію пропагандистів сестра ексдепутатки Віра.

Савченко та її сестру призвали на військову службу ще навесні 2022 року. У матеріалах справи проти сестер за підозрою в підробленні COVID-сертифікатів йдеться, що наказом командира від 24 лютого 2022 року колишню депутатку, яка є старшою лейтенанткою запасу, зарахували в розпорядження командира військової частини.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ. «У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, – це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами», – написала Безугла. Також нардепка попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. До слова, сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює.

У відповідь Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради». 

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Теги: Надія Савченко військові Україна

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