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Китай виступив проти «пекельних санкцій» США, назвавши причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Китай виступив проти «пекельних санкцій» США, назвавши причину
Законопроєкт передбачає можливість запровадження президентом США високих мит проти держав, які купують російську нафту
фото: China MFA Spokesperson, AP, Reuters

Пекін заявив, що Вашингтон не має права втручатися в економічні відносини Китаю з іншими державами

Китай виступив проти ухваленого Конгресом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. Пекін заявив, що американські обмеження не повинні впливати на економічну та торговельну співпрацю Китаю з іншими країнами. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, коментуючи ухвалення американського законопроєкту, повідомляє «Главком».

«Економічна та торгова співпраця між Китаєм та іншими країнами не спрямована проти жодної третьої сторони і не повинна зазнавати втручання або примусу з боку третіх сторін», – заявив представник китайського МЗС.

У Пекіні також виступили проти екстериторіальної юрисдикції та односторонніх санкцій, які, на думку китайської сторони, не мають підстав у міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

Йдеться про законопроєкт, відомий як «Акт про санкції Ліндсі О. Грема проти Росії та Ірану від 2026 року». Документ передбачає розширення санкційного тиску на Росію та Іран, а також може зачепити країни, які продовжують купувати російські енергоносії.

Зокрема, законопроєкт передбачає можливість запровадження президентом США високих мит проти держав, які купують російську нафту та газ. Таким чином Вашингтон прагне тиснути не лише безпосередньо на Москву, а й на її великих торговельних партнерів.

Саме можливість застосування таких обмежень до третіх країн є однією з причин реакції Пекіна. Китай є одним із найбільших покупців російських енергоносіїв.

У китайському МЗС наголосили, що Пекін продовжуватиме захищати свої законні економічні інтереси та виступає проти дій, які, на його думку, змушують інші держави змінювати торговельні відносини за допомогою односторонніх санкцій.

Варто нагадати, що у Кремлі відреагували на ухвалення у США законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Москва вважає такі дії Вашингтона недружніми та заявляє, що нові обмеження можуть вплинути на переговорний процес.

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Теги: росія США санкції війна Китай

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