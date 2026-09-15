Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом
Реактивний шахед атакував Кривий Ріг
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Удар припав на Металургійний район міста, на місці розпочалася аварійно-рятувальна операція

Російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу «Шахед». Під ударом опинився Металургійний район міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«Ворог атакував реактивним шахедом Металургійний район міста», – повідомив Вілкул.

За його словами, після російського удару розпочалася аварійно-рятувальна операція. Інформації про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, цього ж дня російські війська атакували безпілотниками Київ. У столиці зафіксували низку падінь БпЛА та їхніх уламків, зокрема у Солом’янському, Святошинському та Голосіївському районах.

Від ранку 15 вересня внаслідок російських атак на Київ постраждали 12 людей. Один із потерпілих, який зазнав тяжкого поранення, помер у лікарні.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

У Солом’янському районі столиці було зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу. Згодом стало відомо про падіння БпЛА на відкритій території у цьому ж районі. Також уламки безпілотників падали у двори та на покрівлю житлових будинків.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг війна дрон окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін: Переворот 2014 року в Україні став першопричиною нинішніх подій
Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією
11 вересня, 23:33
Карні також заявив про готовність Канади й надалі збільшувати допомогу Україні.
Канада допоможе Україні пройти складну зиму – Карні
10 вересня, 20:48
Зеленський назвав Донбас питанням усієї війни
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
6 вересня, 19:33
Німеччина розкрила деталі російської операції в аеропорту Лейпцига
Німеччина оголосила про закриття генконсульства РФ та «Російського дому» після атаки на Ан-124
1 вересня, 19:16
Чи побачимо Путіна, Трампа і Зеленського за одним столом?
Кремль поставив умову для тристороннього саміту Трампа, Путіна і Зеленського
31 серпня, 15:10
Рятувальники Київщини продовжують приборкувати полум'я
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
27 серпня, 21:59
Зеленський підкреслив, що проєкт Freyja перейшов до технічного етапу
Балістичний терор. Зеленський розказав, як Україна готується до зими
23 серпня, 11:56
Ситуація на фронті 21 серпня
172 бої за добу: лінія фронту станом на 21 серпня 2026
21 серпня, 22:20
Наслідки російського удару по Україні у ніч на 20 серпня
Зеленський розповів, скільки крилатих ракет збила ППО під час масованої атаки
20 серпня, 15:30

Події в Україні

Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Наступ на Донеччині, звільнення Кравченка та удар по Києву: головне за день 15 вересня
Наступ на Донеччині, звільнення Кравченка та удар по Києву: головне за день 15 вересня
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повернення із СЗЧ. До завершення спеціальної програми залишилося п'ять днів
Повернення із СЗЧ. До завершення спеціальної програми залишилося п'ять днів
Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години
Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години
Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом
Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua