Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом

Удар припав на Металургійний район міста, на місці розпочалася аварійно-рятувальна операція

Російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу «Шахед». Під ударом опинився Металургійний район міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«Ворог атакував реактивним шахедом Металургійний район міста», – повідомив Вілкул.

За його словами, після російського удару розпочалася аварійно-рятувальна операція. Інформації про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, цього ж дня російські війська атакували безпілотниками Київ. У столиці зафіксували низку падінь БпЛА та їхніх уламків, зокрема у Солом’янському, Святошинському та Голосіївському районах.

Від ранку 15 вересня внаслідок російських атак на Київ постраждали 12 людей. Один із потерпілих, який зазнав тяжкого поранення, помер у лікарні.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

У Солом’янському районі столиці було зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу. Згодом стало відомо про падіння БпЛА на відкритій території у цьому ж районі. Також уламки безпілотників падали у двори та на покрівлю житлових будинків.