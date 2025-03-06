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Комендантська година у Києві. Порядок використання перепусток буде переглянуто

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Комендантська година у Києві. Порядок використання перепусток буде переглянуто
Спецперепустки для проїзду в авто у Києві під час комендантської години буде переглянуто
фото: КМВА

Андрій Вітренко: Абсолютно чітко вважаю, що комендантська година у Києві абсолютно виправдана

У Києві почався перегляд порядку використання перепусток на пересування в комендантську годину. Однак скасовувати обмеження не планується, адже є певні завдання, які можна виконувати виключно вночі без сторонніх свідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву депутата Київської міської ради Андрія Вітренка

За словами депутата, комендантська година має бути єдиною для всіх, а перепустки повинні отримувати лише ті, хто дійсно потребує нічного пересування через службові обов’язки. До таких категорій належать військові, сили безпеки та оборони, комунальні служби, логістичні оператори та медики.

«Я думаю, що це стало тим поштовхом, який надав імпульс процесу, аналізу використання цих перепусток. У нас є комендантська година. Комендантська година єдина для всіх. Є певні служби, є певні обов'язкові історії, які мають серед ночі просуватися. Військові, сили безпеки і оборони, комунальники, логістика, швидкі допомоги. Все це потребує перепусток», – пояснив Вітренко. 

Депутат Київради наголосив, що використовувати перепустки як привід для демонстрації власних зв’язків або статусу – це неприпустимо. Випадки, коли окремі особи отримують такі документи «про всяк випадок» чи через знайомства у міській адміністрації, підривають довіру до самої системи.

«Просто взяти перепустку, щоб вона була, щоб хизуватися, що у вас є, а у мене немає,  у мене є волохата лапа десь в міській державній адміністрації, а у вас немає. Абсолютно чітко вважаю, що комендантська година абсолютно виправдана», – наголосив Вітренко.

Нагадаємо, раніше речник КМВА Євген Ієвлєв заявляв, що Київська міська військова адміністрація видала близько 9 тисяч перепусток для пересування Києвом під час комендантської години.  За його словами,  є підстави вважати, що певна частина дозволів була видана людям, які не мають у них потреби, тому голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював перевірку всіх таких перепусток.

До слова, кияни просять владу відновити роботу таксі під час комендантської години. Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах». 

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Теги: Київ депутат документи військові КМДА комендантська година обмеження

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