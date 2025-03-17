Новий глава КМВА обіцяє скасувати нові тарифи на утримання будинків у столиці

Тимур Ткаченко заявив, що звернеться до Держаудитслужби, щоб перевірити економічну обґрунтованість нових тарифів

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що скасує розпорядження, через яке із 1 березня 2025 року у столиці тарифи на утримання будинків збільшились вдвічі, а в деяких випадках – навіть втричі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, попередній очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав розпорядження про проведення конкурсу на управителів будинків у листопаді 2024 року. За результатами цього конкурсу у Києві було призначено районні керуючі компанії, які з березня встановили нові тарифи на обслуговування будинків.

Ткаченко пообіцяв, що скасує розпорядження про проведення конкурсу та рекомендує районам анулювати його результати. Також голова Київської міської військової адміністрації заявив, що звернеться до Держаудитслужби, щоб перевірити економічну обґрунтованість нових тарифів.

Далі, за словами Ткаченка, буде проведено новий конкурс, де кияни «знатимуть, хто і за що відповідає».

Голова Київської міської військової адміністрації наголосив, що тарифна політика має змінюватися відкрито, з залученням експертів та попереднім обговоренням із киянами.

«Будь-яке підвищення має бути обґрунтованим, прозорим і зрозумілим для людей, а не кулуарним рішенням, ухваленим у ручному режимі під час війни», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко 13 грудня 2024 року заявляв, що тарифи на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт у Києві не будуть зростати у 2025 році. За його словами, протягом кількох років столична влада не підвищує тарифи у житлово-комунальній сфері, також підвищень не буде і у 2025 році. Також Кличок пояснив, що транспорт у столиці дотаційний, і дотації складають близько восьми мільярдів гривень.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.