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У Києві пролунали вибухи, працює ППО (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО (оновлюється)
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 1 серпня російська окупаційна армія атакує України безпілотниками. У Києві пролунали вибухи, повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличко.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві пролунали вибухи та працює ППО.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

До слова, у столиці оголошено тривогу о 22:47 через загрозу БпЛА.

Оновлення 23:20

«У столиці триває робота ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!», – написав Кличко.

Нагадаємо, російські терористи атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Крім того, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ тривога

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