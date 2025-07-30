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Мітинг у Києві, розширення програми «Контракт 18-24». Головне за 30 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мітинг у Києві, розширення програми «Контракт 18-24». Головне за 30 липня
На площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову триває акція протесту проти закону про НАБУ і САП
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Сьогодні уряд ухвалив рішення про розширення програми «Контракт 18-24»

Кабмін звільнив очільницю АРМА, Біля Камчатки стався землетрус, у Києві проходить мітинг за незалежність НАБУ і САП. «Главком» склав добірку новин 30 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін звільнив очільницю АРМА

Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, президент Володимир Зеленський підтримав план уряду про перезавантаження агентства. Чиновниця зазначила, що дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

«Головне завдання – щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України», – йдеться в заяві.

Біля Камчатки стався землетрус

Потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів. Відео наслідків вже з’явилось в соцмережах, передає «Главком».

Зокрема, у Японії на узбережжі міста Татеяма виявили чотирьох китів, яких викинуло на берег після потужного землетрусу, що стався 30 липня біля російського півострова Камчатка. Це був шостий за силою землетрус в історії, а спричинене ним цунамі накрило частини Курильських островів, північного японського острова Хоккайдо та Гаваїв.

Також потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що це цунамі стало наслідком одного з найсильніших землетрусів, зафіксованих в історії, хоча його вплив виявився слабшим, ніж очікувалося.

Наразі скасовано попередження про цунамі для деяких прибережних районів від кордону Каліфорнії та Мексики до Рінкон-Пойнт, розташованого за 15 миль на південний схід від Санта-Барбари. Це означає, що район Лос-Анджелеса більше не перебуває під попередженням про цунамі.

Однак попередження про цунамі залишається в силі від Рінкон-Пойнт на північ до лінії Гумбольдт/Дель Норте, включаючи затоку Сан-Франциско.

У Києві проходить мітинг за незалежність НАБУ і САП

У середу 30 липня на площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову триває акція протесту проти закону, який фактично обмежує повноваження НАБУ і САП. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома» з місця події.

Мітингувальники вийшли на протест із вимогою до депутатів Верховної Ради проголосувати за законопроєкт №13533, який вніс президент Володимир Зеленський. Голосування має відбутися в четвер 31 липня.

Традиційно пролунав гімн України. Звучать гасла «На*уя мені система, що працює проти мене?», «Влада – це народ», «Корупція вбиває», «Приймайте закон», «Стояли, стоїмо і будемо стояти», які пишуть навіть на парасольках.

Мітинг у Києві, розширення програми «Контракт 18-24». Головне за 30 липня фото 1
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

За приблизними підрахунками поліції, попри дощову погоду, на мітинг зібралося близько 5 тис. людей. Переважно на протесті студенти, молоді люди, але зустрічаються пенсіонери і навіть діти.

Також, як повідомляє «Главком», протестувальники вимагають призначити голову БЕБ (сьогодні уряд знову не призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. При цьому Україна мала призначити нового директора БЕБ до 31 липня 2025 року – це одна з вимог МВФ для надання фінансової допомоги, – «Главком») та відновити трансляції засідань Ради

Мітинг у Києві, розширення програми «Контракт 18-24». Головне за 30 липня фото 2
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Уряд ухвалив рішення про розширення програми «Контракт 18-24»

Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Цей напрям має особливі умови. Головна – це чіткий термін служби: два роки. Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу», – пояснив він.

Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%. Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24».

«Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку. Разом будуємо силу, яка зупинить Росію і принесе довготривалий мир», – зазначив Денис Шмигаль.

«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років. Програма пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставатимуть на військовий облік

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку. Так, передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг», – йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, було впорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування, актуалізовано перелік звітних документів, приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів.

Окрім цього, передбачено присвоєння первинного військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тощо.

Приватбанк виграв справу проти Коломойського і Боголюбова у британському суді

Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Як відомо, Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними. Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Коломойський і Боголюбов вивели з банку близько $2 млрд. Гроші, за даними позивача, переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог Приватбанку становила $2,5 млрд з урахуванням нарахованих відсотків.

У жовтні 2019 року Апеляційний суд Англії підтвердив юрисдикцію лондонського суду за позовами Приватбанку. Суд визнав, що банк пред'явив переконливі докази про масштабні махінації під керівництвом ексакціонерів. Коломойський і Боголюбов відшкодували банку судові витрати в розмірі 10 млн фунтів. Судовий наказ про глобальне заморожування активів відповідачів продовжує діяти.

Фінальні слухання у британському суді стартували в середині червня 2023 року. До того моменту сума позову зросла до майже $4,5 млрд. Це сталося через нарахування відсотків, які сягають близько $500 тис. на день.

Теги: мобілізація землетрус САП НАБУ Київ мітинг

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