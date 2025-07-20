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Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся
фото: depositphotos.com

Феміда розцінила витівку як дрібне хуліганство

Печерський райсуд Києва оштрафував на 51 грн чоловіка за спів російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 24 червня 2025 року, перебуваючи у вагоні електротягу, який рухався в напрямку станції метро «Хрещатик», чоловік голосно співав російськомовні пісні. Своїми діями він порушив громадський порядок та спокій громадян, що потягнуло складання поліцією адмінпротоколу за фактом дрібне хуліганство.

У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся. Просив обмежитися мінімальним штрафом.

Як з’ясував суд, провина любителя російських пісень підтверджується адмінпротоколом, рапортом інспектора-чергового управління поліції в метрополітені і письмовими поясненнями.

«Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Суддя дійшов до висновку, що з метою виховання правопорушника та попередження вчинення ним нових правопорушень необхідним і достатнім буде адміністративне стягнення у вигляді штрафу», – зазначено у постанові суду.

Окрім штрафу 51 грн, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Нагадаємо, що санкція статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство») передбачає накладення штрафу від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв «Главком», поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах. Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Окрім адміністративного покарання, із дівчиною в подальшому спілкуватимуться працівники Служби безпеки України.

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Теги: росія Київ суд метро війна мова штраф

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