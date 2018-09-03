«Самопоміч» у минулому році витратила на пропаганду кожну п’яту гривню, отриману від держави



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Всього у 2017 році партія отримала 100 млн державного фінансування

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «Самопоміч». Нагадаємо, у 2017 році об’єднання «Самопоміч» подало до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) другий річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

За 2017 рік «Самопоміч» витратила 101,8 млн грн, з яких 1,1 млн – витрати з власних коштів, а 100,6 млн – кошти з державного бюджету.

Об’єднання «Самопоміч» входить в число партій, які багато «заробляють» та багато «витрачають»: отримавши 100,6 млн грн з державного бюджету та 968 тис. грн пожертв від фізичних та юридичних осіб, на кінець 2017 року на рахунку політичної сили залишилось трохи менше як 400 грн.

ТОП-5 усіх видатків партії:

матеріальні витрати та оплата послуг – 40,1 млн грн;

пропаганда – 23,0 млн грн;

заробітна плата – 17,6 млн грн (що в середньому на місяць складає близько 5,1 тис. грн на працівника);

податки – 9,2 млн грн;

оренда приміщень – 6,6 млн грн.

Також безпрецедентно багато, як для середньостатистичної української партії, «Самопоміч» витратила на проведення з’їздів – 4,9 млн грн.

З власних коштів партії в основному фінансувала оренду офісу у Львові, в якому вона власне й зареєстрована, а також оплачувала грошові застави за своїх кандидатів у депутати та частково друк газети, на який витратила трохи більш як 126 тис. грн.

Коштами, отриманими з державного бюджету, партія забезпечувала абсолютну більшість своїх щоденних потреб, найвитратнішою з них для «Самопомочі» є комунікація з громадянами.

Партія відрізняється від більшості політичних сил тим, що практично не купує реклами: гроші витрачаються на виготовлення власної газети «Об’єднання Самопоміч». Витрати йдуть не лише на друк, але й на її розповсюдження, а також на виготовлення власних радіо та телепрограм, зокрема, «Самопоміч.Країна». Лише на цю програму за 2017 рік сумарно пішло 1,4 млн грн. Також на статтю «пропаганда» у випадку цієї партії входять витрати на купівлю ефірного часу для трансляції власного продукту.

Не зраджує політична сила і своїй любові до організації різноманітних тренінгів та навчань, які теж не дешеве задоволення. Навчання тренера-консультанта компанії «Бізнес-тренінг» Олександра Лісовика обійшлись партії майже в мільйон – 947,3 тис., лекції консультанта з питань комерційної діяльності (відповідно до даних реєстру фізосіб) Олексія Кебаса – 615,8 тис. грн.

Загалом, «Самопоміч» показує себе як досить відповідальна партія, яка реально функціонує: у звітах містяться затрати на ремонт комп’ютерів та автівок (і судячи з даних, найчастіше партію підводять автомобілі Toyota), мийку машин, заправку картриджів та купівлю меблів.

Детальніше читайте у матеріалі Допоможи собі сам. Хто і як фінансує партію Садового