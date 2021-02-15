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    На трасі під Києвом сталися дві ДТП підряд, є постраждалі (відео)

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    Потрійна ДТП на трасі&nbsp;Бориспіль &ndash; Київ&nbsp; - На трасі під Києвом сталися дві ДТП підряд, є постраждалі (відео)
    Потрійна ДТП на трасі Бориспіль – Київ 
    Фото: скріншот відео

    Серйозна ДТП сталась за участю фури, легковика та мікроавтобуса

    Сьогодні, 15 лютого, на трасі Бориспіль – Київ сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, легкового автомобіля та мікроавтобуса.

    Аварія трапилась поблизу із зупинкою «Орлятко».

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    У результаті ДТП є постраждалі. На місці працюють дві бригади швидкої допомоги та поліція.

    Інформація про причини ДТП уточнюється.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, приблизно за 500 м від цієї ДТП сталася ще одна за участю позашляховика та мікроавтобуса. На місці працюють правоохоронці.

    Нагадаємо, 14 лютого на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса.

    вранці 15 лютого в с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталося зіткнення двох автомобіля Skoda та маршрутного автобуса «Богдан».

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки Київщина автомобіль
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