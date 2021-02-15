На трасі під Києвом сталися дві ДТП підряд, є постраждалі (відео)

Серйозна ДТП сталась за участю фури, легковика та мікроавтобуса

Сьогодні, 15 лютого, на трасі Бориспіль – Київ сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, легкового автомобіля та мікроавтобуса.

Аварія трапилась поблизу із зупинкою «Орлятко».

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

У результаті ДТП є постраждалі. На місці працюють дві бригади швидкої допомоги та поліція.

Інформація про причини ДТП уточнюється.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, приблизно за 500 м від цієї ДТП сталася ще одна за участю позашляховика та мікроавтобуса. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 14 лютого на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса.

вранці 15 лютого в с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталося зіткнення двох автомобіля Skoda та маршрутного автобуса «Богдан».