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    Заторів побільшає. На два місяці обмежено рух Володимирським узвозом

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    На Володимирському узвозі ремонтуватимуть покриття із бруківки - Заторів побільшає. На два місяці обмежено рух Володимирським узвозом
    На Володимирському узвозі ремонтуватимуть покриття із бруківки
    Фото з відкритих джерел

    Рух на Володимирському узвозі обмежено до 31 липня

    На Володимирському узвозі в Києві розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Дорожники виконуватимуть роботи на різних ділянках. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Під час ремонту рух транспорту на Володимирському узвозі частково обмежать. Обмеження діятимуть до 31 липня.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, наразі на вулиці Борщагівській триває капітальний ремонт. У зв'язку з цим із 2 червня до 15 серпня буде закрито рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».

    Також Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    Заторів побільшає. На два місяці обмежено рух Володимирським узвозом