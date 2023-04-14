Сезон кліщів. У КМДА роз'яснили як уберегти своє здоров'я
Сезон найбільшої активності цих комах – із квітня до жовтня
Укуси кліщів – у більшості випадків абсолютно безболісні на початку, але можуть завдати неабияку шкоду здоров’ю людини. Сезон найбільшої активності цих комах – із квітня до жовтня.
Про це нагадала директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург.
Вона зауважила, що кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких як: хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт тощо. Вони вражають різні органи і системи (у тому числі, центральну нервову), що за відсутності лікування може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.
«Тож дуже важливо знати як, по-перше, убезпечити себе від цього лиха, а по-друге – що необхідно зробити, якщо кліщ таки вкусив», – наголосила Валентина Гінзбург.
Захистити себе від укусів кліщів і захворювань, які вони переносять, можна, дотримуючись кількох правил:
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Збираючись на прогулянку до парку, скверу чи лісової зони, вдягайте головний убір та світлий, щільно прилягаючий до тіла одяг із довгими рукавами.
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Під час та після прогулянки ретельно оглядайте себе, особливу увагу приділяючи ділянкам тіла, що вкриті волоссям.
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Після повернення додому одяг, у якому гуляли, слід одразу випрати. Зовсім не зайвим буде використання репелентів.
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Кліща додому можуть «принести» на собі домашні улюбленці. Тож використовуйте для обробки тварин спеціальні засоби, а після прогулянки ретельно обстежуйте їх на наявність комах (краще робити це за дверима домівки).
Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Бажано – звернутися до найближчого травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять укус та нададуть вам всі необхідні рекомендації.
Щоб зняти кліща самостійно, необхідно акуратно, плавними рухами розхитувати його з боку в бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою. Повільно видалити кліща необхідно разом із хоботком. Місце укусу змастіть 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо частинка кліща залишилася в рані, її видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.
Після укусу кілька тижнів приділіть особливу увагу своєму самопочуттю. Будь-яке недомагання: головний біль, температура, слабкість, почервоніння у місці укусу, розростання плями або набряку, – привід негайно звернутися до лікаря.
Та ще одна небезпека полягає в тому, що захворювання, які переносяться кліщами, не обов’язково мають зовнішні ознаки. Тому у будь-якому випадку за місяць після укусу необхідно здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу.
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