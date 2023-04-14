Сезон кліщів. У КМДА роз'яснили як уберегти своє здоров'я

Сезон найбільшої активності цих комах – із квітня до жовтня

Укуси кліщів – у більшості випадків абсолютно безболісні на початку, але можуть завдати неабияку шкоду здоров’ю людини. Сезон найбільшої активності цих комах – із квітня до жовтня.

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Про це нагадала директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург.

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Вона зауважила, що кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких як: хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт тощо. Вони вражають різні органи і системи (у тому числі, центральну нервову), що за відсутності лікування може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.

«Тож дуже важливо знати як, по-перше, убезпечити себе від цього лиха, а по-друге – що необхідно зробити, якщо кліщ таки вкусив», – наголосила Валентина Гінзбург.

Захистити себе від укусів кліщів і захворювань, які вони переносять, можна, дотримуючись кількох правил:

Збираючись на прогулянку до парку, скверу чи лісової зони, вдягайте головний убір та світлий, щільно прилягаючий до тіла одяг із довгими рукавами. Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час та після прогулянки ретельно оглядайте себе, особливу увагу приділяючи ділянкам тіла, що вкриті волоссям.

Після повернення додому одяг, у якому гуляли, слід одразу випрати. Зовсім не зайвим буде використання репелентів.

Кліща додому можуть «принести» на собі домашні улюбленці. Тож використовуйте для обробки тварин спеціальні засоби, а після прогулянки ретельно обстежуйте їх на наявність комах (краще робити це за дверима домівки).

Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Бажано – звернутися до найближчого травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять укус та нададуть вам всі необхідні рекомендації.

Щоб зняти кліща самостійно, необхідно акуратно, плавними рухами розхитувати його з боку в бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою. Повільно видалити кліща необхідно разом із хоботком. Місце укусу змастіть 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо частинка кліща залишилася в рані, її видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.

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Після укусу кілька тижнів приділіть особливу увагу своєму самопочуттю. Будь-яке недомагання: головний біль, температура, слабкість, почервоніння у місці укусу, розростання плями або набряку, – привід негайно звернутися до лікаря.

Та ще одна небезпека полягає в тому, що захворювання, які переносяться кліщами, не обов’язково мають зовнішні ознаки. Тому у будь-якому випадку за місяць після укусу необхідно здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу.