Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік
фото ілюстративне

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово

Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину. Про це нагадали в Київській міський державній адміністрації і оприлюднили графік роботи метрополітену.

«Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях», – йдеться в повідомленні.

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово. 

Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік фото 1
Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік фото 2
Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік фото 3

Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочується час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. 

У зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме довше.

До слова, із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.

Теги: метро Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадський транспорт у столиці працюватиме довше: названо дату
Громадський транспорт у столиці працюватиме довше: названо дату
Вчора, 16:00
Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться
У столиці скорочується термін комендантської години
17 березня, 12:36
У київському метро для пасажирів запрацює ще одна станція
У київському метро для пасажирів запрацює ще одна станція
Сьогодні, 16:22

Новини

Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік
Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік
У київському метро для пасажирів запрацює ще одна станція
У київському метро для пасажирів запрацює ще одна станція
Правоохоронці вилучили в матері немовля, яке жило в закинутій недобудові: шокуючі фото
Правоохоронці вилучили в матері немовля, яке жило в закинутій недобудові: шокуючі фото
У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
Атака дронів по Київщині: названо кількість загиблих
Атака дронів по Київщині: названо кількість загиблих
В Ірпені чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки
В Ірпені чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
12K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7754
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
6683
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
5622
Росією шириться небезпечна хвороба: деталі
5476
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Новини

Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту