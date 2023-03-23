Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік
Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово
Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину. Про це нагадали в Київській міський державній адміністрації і оприлюднили графік роботи метрополітену.
«Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях», – йдеться в повідомленні.
Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.
Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочується час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
У зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме довше.
До слова, із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.
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