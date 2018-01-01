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    Ще один крок до нової транспортної моделі міста: у Києві подовжать тролейбусний маршрут №7

    Маршрутом курсуватиме 10 одиниць рухомого складу
    З 22 лютого 2018 року з метою здійснення практичних кроків щодо реалізації рекомендацій експертів Світового банку по оптимізації мережі маршрутів громадського транспорту міста Києва та поліпшення транспортного обслуговування пасажирів прийнято рішення щодо подовження тролейбусного маршруту 7 до ст. м. Площа Льва Толстого.  Про це повідомляє КП
    • Сьогодні, 13:06
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    Маршрутом курсуватиме 10 одиниць рухомого складу

    З 22 лютого 2018 року з метою здійснення практичних кроків щодо реалізації рекомендацій експертів Світового банку по оптимізації мережі маршрутів громадського транспорту міста Києва та поліпшення транспортного обслуговування пасажирів прийнято рішення щодо подовження тролейбусного маршруту 7 до ст. м. Площа Льва Толстого.  Про це повідомляє КП «Київпастранс».

    «Подовження маршруту - черговий етап по впровадженню рекомендацій експертів Світового банку щодо створення нової транспортної моделі міста. Адже мета підприємства - забезпечити належне зручне безпересадочне сполучення між районами міста відповідно до потреб пасажирів», - прокоментував генеральний директор підприємства Дмитро Левченко.

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    Рух тролейбусного маршруту буде організовано за наступною схемою: вул. Чорнобильська - Поліклініка 7 - вул. Феодори Пушиної - ст. м. Житомирська - вул. Івана Крамського - бульвар Академіка Вернадського - вул. Генерала ВІтрука - ст. м. Святошин - вул. Невська - ст. м. Нивки - парк «Нивки» - ст. м. Берестейська - вул. Полковника Шутова - вул. Гарматна - ст. м. Шулявська - Парк ім. Пушкіна - Зоопарк - ст. м. Політехнічний інститут - вул. Шолуденка - Центральний палац урочистих - Повітрофлотський шляхопровід - площа Перемоги - Будинок національних художніх колективів України - вул. Івана Франка - вул. Володимирська - Бесарабська площа - ст. м. Площа Льва Толстого.

    Маршрутом курсуватиме 10 одиниць рухомого складу, довжина якого становитиме 28, 4 км. Інтервал руху у пікові години - 10 хв. (до подовження - 15 хв.), у міжпікові - 15 хв. (до подовження - 19 хв.).

     

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