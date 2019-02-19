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    Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)

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    Вулиця Старонаводницька після очищення від рекламних щитів - Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)
    Вулиця Старонаводницька після очищення від рекламних щитів
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    На Старонаводницькій залишилося всього 18 рекламних щитів

    На вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва демонтували білборди. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «34 білборди покинуло вул. Старонаводницьку!» - написав він.

    «Цікаво, що раніше, за часів Київської Русі, там протікав струмок. А в наші часи він перетворився на струмок з рекламних засобів - 52 щитів та лайтбоксів. До сьогодні!» - розповів Смирнов.

    Наразі на історичній вулиці залишилося всього 18 рекламних щитів.

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    Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)
    Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)
    Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)
    Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)
    Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)
    Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Пушкінській у центрі Києва було демонтовано 225 рекламних конструкцій. 

    Нагадаємо, демонтаж незаконних рекламних конструкцій на вул. Пушкінській розпочався ще в січні цього року.

    Також в кінці минулого року з вулиці Ярославів Вал у центрі Києва прибрали понад 300 рекламних конструкцій.

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