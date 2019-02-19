Вулицю на Печерську очистили від білбордів (фото)



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Вулиця Старонаводницька після очищення від рекламних щитів Фото: Олександр Смирнов, Facebook

На Старонаводницькій залишилося всього 18 рекламних щитів

На вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва демонтували білборди. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«34 білборди покинуло вул. Старонаводницьку!» - написав він.

«Цікаво, що раніше, за часів Київської Русі, там протікав струмок. А в наші часи він перетворився на струмок з рекламних засобів - 52 щитів та лайтбоксів. До сьогодні!» - розповів Смирнов.

Наразі на історичній вулиці залишилося всього 18 рекламних щитів.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Пушкінській у центрі Києва було демонтовано 225 рекламних конструкцій.

Нагадаємо, демонтаж незаконних рекламних конструкцій на вул. Пушкінській розпочався ще в січні цього року.

Також в кінці минулого року з вулиці Ярославів Вал у центрі Києва прибрали понад 300 рекламних конструкцій.