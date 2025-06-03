Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина

Флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах

Роботи з технічного обслуговування флагштоку планується закінчити до 4 червня

Сьогодні, 3 червня, буде знято головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що на флагштоку проводитимуть поточні роботи з технічного обслуговування.

За інформацією комунального об’єднання «Київзеленбуд», передбачено монтаж додаткових канатів фіксації прапора флагштока. Роботи планують закінчити до 4 червня.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

До слова, кількість підозрюваних у корупційній справі щодо керівництва комунального об'єднання «Київзеленбуд» зросла до дев’яти. До вже існуючого списку додалися керівник одного з комунальних підприємств столиці та ще один підрядник.