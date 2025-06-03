Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина
Флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах
фото: КМДА

Роботи з технічного обслуговування флагштоку планується закінчити до 4 червня

Сьогодні, 3 червня, буде знято головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА

Повідомляється, що на флагштоку проводитимуть поточні роботи з технічного обслуговування.

За інформацією комунального об’єднання «Київзеленбуд», передбачено монтаж додаткових канатів фіксації прапора флагштока. Роботи планують закінчити до 4 червня.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри. 

До слова, кількість підозрюваних у корупційній справі щодо керівництва комунального об'єднання «Київзеленбуд» зросла до дев’яти. До вже існуючого списку додалися керівник одного з комунальних підприємств столиці та ще один підрядник

Теги: Київ прапор музей Київзеленбуд прапор України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна втрачає можливість представити свою версію подій Другої світової, переконаний історик
Міфи Другої світової. Розмова з істориком про те, чому Захід рятував Росію в минулому, рятує і зараз
8 травня, 11:20
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
Продовольчі ярмарки у Києві 10-11 травня: де можна придбати фермерські продукти
10 травня, 07:01
На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб
В Музеї просто неба у Пирогові з'явиться кримськотатарська експозиція
6 травня, 09:40
Скульптури малюків Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либіді отримали святковий одяг – вишиванки
Малюки-засновники Києва вбралися у вишиванки (фото)
15 травня, 10:40
Кличко заявив про стеження за столичною владою та звернувся до СБУ
Кличко заявив про стеження за столичною владою та звернувся до СБУ
15 травня, 13:26
Кліщі можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема хворобу Лайма та кліщовий енцефаліт
20 травня біля трьох столичних озер проводиться обробка від кліщів: адреси
20 травня, 08:34
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Куди піти у День Києва: перелік культурних подій
23 травня, 14:02
Київ атакують ракетами та дронами
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
1 червня, 02:32
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
28 травня, 13:27

Новини

Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина
Найбільший прапор України 3 червня буде знято: причина
Скільки штрафів отримали порушники правил паркування у Києві за весну
Скільки штрафів отримали порушники правил паркування у Києві за весну
Cправа про «відкати» у «Київзеленбуді»: повідомлено про підозру ще двом особам
Cправа про «відкати» у «Київзеленбуді»: повідомлено про підозру ще двом особам
Екскерівник Києво-Печерської лаври пояснив, чому у ній досі живуть монахи УПЦ МП
Екскерівник Києво-Печерської лаври пояснив, чому у ній досі живуть монахи УПЦ МП
Киянин постане перед судом за будівництво ресторану на Галерній затоці
Киянин постане перед судом за будівництво ресторану на Галерній затоці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
148K
«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
54K
Пів мільйона доларів за крісло. Затримано ділків, що «продавали» посаду директора держпідприємства
25K
Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN
22K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»

Новини

Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua