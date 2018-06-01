Кличко виступив проти демонтажу пам'ятника Щорсу

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Мер Києва зазначив, що пам'ятник Щорсу можна перенести тільки за згоди Міністерства культури

Мер Києва Віталій Кличко виступає проти перенесення пам'ятника Миколі Щорсу, встановленого в центрі столиці. Про це він сказав у п’ятницю, 1 червня, журналістам у Києві.

«Що стосується мене, цей пам'ятник мені дуже подобається... Я особисто проти його перенесення», - заявив мер.

Кличко зазначив, що оскільки закон про декомунізацію вимагає перенесення пам'ятника, то можна це зробити, але тільки за згоди Міністерства культури України.

«Сьогодні історію інтерпретують, переписують, але цей пам'ятник є одним з найкрасивіших в Європі», - додав мер.

За його словами, такі пам'ятники повинні нагадувати містянам про те, що було, щоб не повторювати помилок історії в майбутньому.

Крім того, мер назвав маніпуляцією заяви Міністерства культури, що нібито міська влада не передає документи на дозвіл демонтувати пам'ятник.

«Це пам'ятник національного значення, це означає, що ми не можемо вдаватися до жодних дій без згоди і дозволу Міністерства культури», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, міністр культури України Євген Нищук і керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович адресують питання демонтажу пам'ятника Щорсу в центрі столиці владі Києва.

Наразі пам'ятник Щорсу огороджений, щоб уникнути самовільного демонтажу активістами, а будівельне риштування навколо нього зведено для огляду та замірів у рамках підготовки до демонтажу силами Київської міської державної адміністрації.

У березні 2017 року Київрада ухвалила рішення «Про заходи з переміщення (перенесення) пам'ятки військовому діячу Щорсу Н.А.», що передбачає звернення до Міністерства культури України з пропозицією про перенесення пам'ятника.

Також раніше В’ятрович спрогнозував долю пам’ятника Щорсу в Києві. Нагадаємо, у березні 2017 року вандали відпиляли ногу коня у пам'ятника Щорсу в столиці.

Джерело: Інтерфакс-Україна