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    Проспект Бандери в Києві збереже свою назву: апеляційний суд ухвалив рішення

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    Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року - Проспект Бандери в Києві збереже свою назву: апеляційний суд ухвалив рішення
    Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року
    Фото з відкритих джерел

    Судова тяганина навколо перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери триває з 2019 року

    Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць. Про це повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії «Свобода», П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)», – написав він.

    Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві», яким було перейменовано:

    • вулицю Баумана – на вулицю Януша Корчака;
    • вулицю Кутузова – на вулицю Генерала Алмазова;
    • вулицю Суворова – на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
    • провулок Кутузова – на провулок Євгена Гуцала;
    • проспект Московський – на проспект Степана Бандери.

    Нагадаємо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

    25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

    9 грудня 2019 року Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери.

    28 січня 2021 року Окружний адміністративного суду Києва за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» без участі представників Київської міської ради скасував рішення Київради про перейменування Московського проспекту та ще трьх вулиць і провулку. Столична влада це рішення оскаржила.

    Теги: Київ Київрада суд декомунізація вулиця
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