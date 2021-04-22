Проспект Бандери в Києві збереже свою назву: апеляційний суд ухвалив рішення

Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року

Судова тяганина навколо перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери триває з 2019 року

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць. Про це повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко на своїй сторінці у Facebook.

«Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії «Свобода», П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)», – написав він.

Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві», яким було перейменовано:

вулицю Баумана – на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова – на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова – на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова – на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський – на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

9 грудня 2019 року Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери.

28 січня 2021 року Окружний адміністративного суду Києва за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» без участі представників Київської міської ради скасував рішення Київради про перейменування Московського проспекту та ще трьх вулиць і провулку. Столична влада це рішення оскаржила.