Проспект Бандери в Києві збереже свою назву: апеляційний суд ухвалив рішення
Судова тяганина навколо перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери триває з 2019 року
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць. Про це повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко на своїй сторінці у Facebook.
«Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії «Свобода», П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)», – написав він.
Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві», яким було перейменовано:
- вулицю Баумана – на вулицю Януша Корчака;
- вулицю Кутузова – на вулицю Генерала Алмазова;
- вулицю Суворова – на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулок Кутузова – на провулок Євгена Гуцала;
- проспект Московський – на проспект Степана Бандери.
Нагадаємо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.
25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
9 грудня 2019 року Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери.
28 січня 2021 року Окружний адміністративного суду Києва за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» без участі представників Київської міської ради скасував рішення Київради про перейменування Московського проспекту та ще трьх вулиць і провулку. Столична влада це рішення оскаржила.