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    Кількість хворих на коронавірус у Києві перевищила 14 тисяч

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    <span>Показник тестування на коронавірус у Києві - найвищий в Україні&nbsp;</span> - Кількість хворих на коронавірус у Києві перевищила 14 тисяч
    Показник тестування на коронавірус у Києві - найвищий в Україні 

    Минулої доби у столиці виявлено ще 280 хворих на коронавірус

    За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 280 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14158 випадків захворювання на Covid-19.

    За попередню добу у столиці було виявлено 332 хворих на коронавірус.

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Від початку епідемії у Києві одужали 4548 людей (за добу 104), померли 222 особи (за добу 4).

    У Київській області зафіксовано 5931 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб. За попередню добу збільшення складало 87 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3925 осіб (за добу 99), померли 102 людини.

    Загалом в Україні підтверджено 128228 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 2 вересня зафіксовано 2430 хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Як повідомлялося, 2 вересня у Києві було підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи.  

    У Київській області було зафіксовано 5842 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб. 

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