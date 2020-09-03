Кількість хворих на коронавірус у Києві перевищила 14 тисяч



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Показник тестування на коронавірус у Києві - найвищий в Україні

Минулої доби у столиці виявлено ще 280 хворих на коронавірус

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 280 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14158 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу у столиці було виявлено 332 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 4548 людей (за добу 104), померли 222 особи (за добу 4).

У Київській області зафіксовано 5931 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб. За попередню добу збільшення складало 87 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3925 осіб (за добу 99), померли 102 людини.

Загалом в Україні підтверджено 128228 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 2 вересня зафіксовано 2430 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Як повідомлялося, 2 вересня у Києві було підтверджено 13878 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 332 особи.

У Київській області було зафіксовано 5842 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб.

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