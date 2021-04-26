Шлюб за $3,5 тис. У Києві чоловік фіктивно одружував іноземців із українками (фото, відео)

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи іноземців, свідоцтва про шлюб

Злочинці за грошову винагороду здійснювали легалізацію іноземців в Україні

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Києві спільно з Київською міською прокуратурою, слідчим управлінням ГУ поліції Києва та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення припинили злочинну діяльність осіб, які здійснювали легалізацію іноземців на території України за грошову винагороду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника сектору відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці встановили, що 27-річний громадянин іншої держави шляхом підробки документів надавав іноземцям допомогу в отриманні посвідок та займався переправленням їх до країн Європи.

«Правопорушник організував канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, замаскувавши це під укладення фіктивних шлюбів з українками, користуючись корупційними зв’язками зі службовими особами органів реєстрації актів цивільного стану у Київській області. Вартість такого «одруження» складала близько $3,5 тис. Крім того, взамін дівчата отримували $1 тис. за статус «дружини», – повідомив правоохоронець.

Зловмисник та його знайомий – 35-річний мешканець Київської області – підшукував громадянок України серед кола своїх друзів. Серед них ті, що мають сімейний стан незаміжніх та знаходяться у скрутному матеріальному становищі. І дівчата погоджувались на оформлення фіктивних шлюбів з невідомими іноземцями.

«Під час проведення першого етапу оперативної закупки за оформлення фіктивного шлюбу іноземця з громадянкою України правопорушнику передано 10 тис. грн. У ході другого етапу йому передано 52 тис. грн та затримано на місці скоєння злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – додав правоохоронець.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели п’ять обшуків у Києві та Київській області: за місцем мешкання фігурантів та в їх автомобілях. Поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку, документи іноземців, свідоцтва про шлюб.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі поліції Києва оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На час слідства фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.