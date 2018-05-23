Сім лайфхаків для киян, як пережити сезон відключень гарячої води

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Киянам запропонували інструкцію, що робити, коли немає гарячої води

У Києві розпочався сезон відключення гарячої води. Для багатьох киян, у яких немає бойлера, це стало справжньою трагедією.

Проте, експерти не радять одразу рвати на собі волосся та скандалити з ЖЕКом. Вони запропонували інструкцію для тих, «хто готовий на рішучі кроки заради високої мети».

1. Ходити на пробні заняття у спортзал

Не обов’язково навіть купувати абонемент. Багато спортзалів пропонують безкоштовні пробні заняття, а оскільки їх у Києві багато, вірогідність, що вас запам’ятають не така вже й велика. Очевидно, якщо там спортзал, є і душ! Так можна вбити двох зайців одночасно: підтримувати свою фізичну форму та насолоджуватися теплою водою.

2. Гріти воду в пляшках

Особливо стане у пригоді тим, хто живе у приватних будинках, на останньому поверсі багатоповерхівки або ж просто має балкон. Наливаєте воду у пляшки, ставите на дах чи на балкон, і за декілька годин вода вже стає кімнатної температури. Є ще варіант з сонячними колекторами, які створені, щоб гріти воду, але то вже занадто просто.

3. Згадати старих друзів

Знайдіть стару телефонну книжку та подзвоніть своїм київським друзям. Телефонуєте, розпитуєте, як справи, розказуєте про те, що у вас немає води і тут, за допомогою словесних (а якщо потрібно, то і сльозогінних) маніпуляцій, напрошуєтеся в гості. Але не приходьте з порожніми руками, пам’ятайте про етикет.

4. Йти на пляж

Звісно, не найкращий варіант, але в Києві є пляжі, де дозволено купатися. На пляжі можна позасмагати, пограти у волейбол, і найприємніше –скупатися. Тільки не беріть гель для душу, будьте ecofriendly.

5. Чайники і каструлі

Можна ставити одразу два чайники або ж каструлі з водою і митися з відра чи будь-якої великої ємності. Хто хоч раз в житті жив у гуртожитку, знайомий з цією священною процедурою.

6. Баня/сауна

Варіант для тих, кому гроші – не проблема, власне як і відсутність гарячої води, тому гортайте далі.

7. Бойлер

Це вже зовсім банальність, але дієва, якщо тільки є можливість поставити бойлер. У такому випадку проблемою може бути лише відсутність води та світла в принципі. Якщо вже таке сталося, то прогляньте інструкцію ще раз з самого початку. Якийсь з варіантів точно має підійти.

«Ну, і основне – не здавайтесь! Відсутність гарячої води не повинна вас зламати. Дотримуйтесь інструкції та будьте чистенькими!» - радять наостанок експерти.