У дитини струс мозку, бо вчителька сиділа у телефоні. Скандал у приватній школі дійшов до уряду

Мати постраждалої дитини звернулась на міністра освіти, щоб притягнути приватний навчальний заклад до відповідальності

У грудні 2022 року в приватній школі Ірпеня, що на Київщині, дитина вдарила іншу дитину до струсу мозку. Мати постраждалого хлопчика Валерія Татарчук заявила, що вчителька у момент конфлікту дітей стояла в декількох метрах та ігнорувала ситуацію, зосередившись на своєму телефоні. Директорка приватної школи Валентина Швед розповіла «Главкому», що з вчителькою вже «припинили співпрацю», а сам ліцей неодноразово сприяв вирішенню ситуації.

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Як пояснила мати постраждалого хлопчика Валерія Татарчук, вона вирішила розповісти про цю ситуацію лише зараз, адже тепер її дитина «вже в безпеці».

«Після побиття, коли ми забирали заплаканого з набряклими обличчям сина додому, вчителька сказала нам, що «на вулиці в дітей стався конфлікт, але ми вже все розібрали». І тільки вдома син зі сльозами на очах мені розповів той жах. На ранок я звернулась до директорки і власниці школи Валентини Швед з проханням прояснити, що відбулось і надати мені відео», – розповідає Татарчук.

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«Виявилося, що сину не надали першу медичну допомогу, не викликали швидку, бо вчителька «на око провела діагностику» дитини і вирішила, що все ок. Звісно, школа не повідомила Поліцію, нас (про те що насправді відбулося), від батьків дітей, які приймали в цьому участь і знаходились на майданчику, теж все приховали. Вину вирішили перекласти на дев'ятирічну дитину, яка вдарила ногою по голові сина і на нього самого, бо сам винен, адже він не вміє гратися з дітьми. Ввечері після побиття сину було зле, він лежав в ліжку не встаючи. На ранок голова не боліла і він пішов до школи. Коли ввечері ми його забрали, він пожалівся, що в нього паморочилося в голові на уроках, але він побоявся сказати комусь через те, що не хотів бути висміяним», – додала жінка.

Пізніше хлопчику в лікарні діагностували струс мозку. Татарчук не забрала дитину з навчального закладу одразу, тому що, як пояснила вона, сподівалася, що керівництво школи «вчинить адекватні дії».

«Коли я побачила, що вчителі і працівники школи почали булити мою дитину, наприклад, один з вчителів пояснював моєму сину, що таке Кримінальний кодекс і яку відповідальність буде нести дитина, якщо буде порушувати «правила школи», бо він же сам винен у всьому… Після цього я відразу забрала його і написала заяву в поліцію, в Ірпінський відділ освіти, Державну службу якості освіти та в інші заклади», – заявила вона.

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«TGI Academy не має ліцензії на проведення освітньої діяльності, а вчителі TGI Academy зовсім не вчителі, а ФОПи, договори про надання послуг з якими були укладені лише на п'ять днів. І це при тому, що з вересня вони щодня були з моєю дитиною. Брехня TGI Academy в поясненнях до контролюючих органів підтверджується результатами перевірки. Робиться все, щоб справа була закрита і забута», – додала Татарчук.

Керівниця освітнього закладу Валентина Швед повідомила «Главкому», що це перший такий випадок в їхньому ліцеї.

«У результаті гри діти не поділили між собою сніжки і після словесної перепалки дівчинка завдала удару сину пані Валерії. На момент інциденту на майданчику знаходилися працівники школи, які здійснюють нагляд за дітьми в позаурочний час. На жаль, врегулювали конфлікт на етапі його зародження не вдалося. Після завдання удару працівники ліцею підійшли до хлопчика і уточнили як він почувається (опубліковане відео демонструє частину ситуації і завершується на цьому моменті), він відповів, що все добре. Всі працівники нашого ліцею володіють практичними навичками надання домедичної допомоги дітям, а тому учень був кваліфіковано обстежений на наявність тілесних ушкоджень», – повідомила Швед.

Як пояснила директора закладу, швидку медичну допомогу не викликали, тому що «не було ні видимих травм, від хлопчика не надходило скарг на погане самопочуття, і він хотів продовжити гру». Про конфлікт між дітьми повідомили батька хлопчика, за словами Швед – за дитиною потім активно спостерігали, а також провели зустрічі з обома родинами, діти яких брали участь у конфлікті, та сприяли залагодженню ситуації.

«У першу чергу ми провели внутрішнє розслідування, не продовжили співпрацю із колегою, що перебувала в момент конфлікту із дітьми, адже ми переконані, що кожен у нашій команді має відповідати за безпеку дітей і бути уважним до попередження та реагування на можливі конфлікти. Ми внесли зміни у правила безпеки, які діють в ліцеї, щоб подібна ситуація не повторилася. Вся команда ліцею позапланово була залучена до додаткового навчання протидії булінгу та інших питань соціалізації нових учнів. Ми дійсно приклали всіх зусиль, щоб зменшити негативні наслідки для дітей, та унеможливити повторення подібного у майбутньому. Безпосередньо для пані Валерії ми надавали різносторонню допомогу у врегулюванні ситуації», – заявила Швед.

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Звинувачення в тому, що ліцей не має ліцензії на проведення освітньої діяльності, Швед відкинула.

«Ми надали вичерпні документи, що підтверджують дотримання нами законодавства про освіту. У пості пані Валерії міститься відверто недостовірна інформація про ніби то відсутність ліцензії у нашого закладу освіти, та про наявність неоформлених працівників. Дана інформація не відповідає дійсності, та спростовується документально», – заявила вона і додала, що всі працівники освітнього закладу працевлаштовані згідно норм трудового законодавства.

Наголосимо, що скандал набув розголосу та дійшов до уряду. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов відреагував на ситуацію:

«Дякую, пані Лєра Татарчук, що надали цій історії публічності. Бо тут велика кількість порушень, ігнорування правами дітей та батьків. Наогидніше – те, що у відповідь на численні запити: і Ваші, і мої – ми бачимо лише намагання викрутитися, спотворити інформацію і звинуватити жертву. Сподіваюся, поліція проведе належне розслідування та передасть справу до суду», – заявив Горбачов.

Реакція освітнього омбудсмена Сергія Горбачова на ситуацію скріншот

Нагадаємо, що раніше у Білій Церкві трапився скандал: класний керівник проігнорувала учнів нібито за те, що вони пересуваються на інвалідному візку.

До слова, у львівській школі Марії Покрови, якою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий, відбулось свято останнього дзвоника, проте на нього не запросили хлопчика Тимура, який хворіє синдромом Дауна. Мати дитини звинуватила керівництво школи у булінгу.