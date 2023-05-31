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Скандал у львівській школі: мати дитини із синдромом Дауна звинуває керівництво у булінгу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал у львівській школі: мати дитини із синдромом Дауна звинуває керівництво у булінгу
Свято останнього дзвоника у школі Марії Покрови, куди, за словами Галини Амеліної, не запросили її сина
фото: Галина Амеліна

Львів'янка звинуватила навчальний заклад у тому, що вчителі та керівництво школи негативно ставляться до її дитини з інвалідністю

31 травня у львівській школі Марії Покрови, якою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий, відбулось свято останнього дзвоника. Проте на нього не запросили хлопчика Тимура, а керівництво навчального закладу неодноразово проявляло до дитини недбалість та постійно ігнорувало. Про це розповіла мати дитини Галина Амеліна, яка звинувачує заклад у булінгу дитини із синдромом Дауна. 

«Усі діти, батьки педагоги святкують і радіють, залучені у концерт, прийшли у нарядних вишиванках... Але є одна дитина, для якої нема місця у загальній радості. Мій син. Моя дитина, яку не повідомили про святкування. Не запросили і не чекали», – пише жінка.

За її словами, коли вона та Тимур приїхали у школу на святого останнього дзвоника, їм були не дуже раді.

Мати хлопчика звинувачує львівську школу в булінгу
Мати хлопчика звинувачує львівську школу в булінгу

«Єдина дитина, яка сьогодні не одягла вишиванки і не залучена у зальну радість- мій Тимур. Ми приїхали у розпал свята- пісні, танці, сміх. Тимур побачив дітей і став. Просто стояв і дивився на дітей, на мене...дитина не розуміла, чому йому, учневі державної школи, на цьому святі нема місця», – каже Амеліна.

Виявилося, що з початку року Тимура не запросили на жодне свято чи екскурсію, на жоден виступ чи концерт, який проводився у школі, хоча дитина радіє можливості пограти з друзями. Амеліна додала,  що Тимура так само не запросили в музей, на свято вишиванки, а нещодавно вони випадково приїхали у школу, коли там проходила зустріч із рятувальниками, про яку їм ніхто не повідомив.

Тимур на зустрічі із рятувальниками
Тимур на зустрічі із рятувальниками
фото: Галина Амеліна

«Я розумію, що усе робиться, аби я забрала дитину зі школи. Святому отцю і «дитиноцентричним» педагогам вдалось один раз вигнати дітей з інвалідністю, мотивуючи відсутністю спорзалу. Відмовити дітям з інвалідністю у харчуванні. Впродовж двох місяців не приймати дитину у центр... все зійшло з рук. Тому, безкарність породила впевненість», – обурюється мати Тимура.

На сторінці львівської спеціальної школи Марії Покрови для дітей з порушенням слуху відреагували на звинувачення у булінгу та заявили, що матір школяра зводить наклеп на навчальний заклад. У заяві школи вказано, що хлопець начебто брав участь у підготовці до свята, а дату проведення останнього дзвоника керівництво розмістило на дошці оголошень.

Відповідь школи Марії Покрови на звинувачення
Відповідь школи Марії Покрови на звинувачення
скріншот

«Галина Амеліна була попереджена про дату закінчення навчального року заздалегідь. На дошці оголошень школи анонсувалося про дату і час проведення Свята останнього дзвоника. Крім цього дитина брала участь у репетиції напередодні. Галина Амеліна приїхала у цей день із запізненням, але її дитина все ж змогла взяти участь в урочистостях і тішилася святкуванню разом з усіма. Нам дуже неприємно через інсинуації та наклепи, які Галина Амеліна періодично висуває проти школи», – йдеться у заяві школи.

За словами представників навчального закладу, Галина Амеліна періодично виступає проти школи Марії Покрови. У своїй публікації Амеліна звернулася до урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, міністерства освіти та науки України та до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова для того, щоб звернути увагу на події у школі Марії Покрови.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові школяр обматюкав однокласника, проте суд покарав його матір. У рішенні суду наголосили, що діями малолітнього сина львів’янки могла бути завдана шкода психічному здоров’ю постраждалого, оскільки булінг до свого однокласника він здійснював неодноразово.

Теги: школа скандал булінг дитина

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