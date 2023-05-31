Скандал у львівській школі: мати дитини із синдромом Дауна звинуває керівництво у булінгу

Свято останнього дзвоника у школі Марії Покрови, куди, за словами Галини Амеліної, не запросили її сина

Львів'янка звинуватила навчальний заклад у тому, що вчителі та керівництво школи негативно ставляться до її дитини з інвалідністю

31 травня у львівській школі Марії Покрови, якою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий, відбулось свято останнього дзвоника. Проте на нього не запросили хлопчика Тимура, а керівництво навчального закладу неодноразово проявляло до дитини недбалість та постійно ігнорувало. Про це розповіла мати дитини Галина Амеліна, яка звинувачує заклад у булінгу дитини із синдромом Дауна.

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«Усі діти, батьки педагоги святкують і радіють, залучені у концерт, прийшли у нарядних вишиванках... Але є одна дитина, для якої нема місця у загальній радості. Мій син. Моя дитина, яку не повідомили про святкування. Не запросили і не чекали», – пише жінка.

За її словами, коли вона та Тимур приїхали у школу на святого останнього дзвоника, їм були не дуже раді.

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Мати хлопчика звинувачує львівську школу в булінгу

«Єдина дитина, яка сьогодні не одягла вишиванки і не залучена у зальну радість- мій Тимур. Ми приїхали у розпал свята- пісні, танці, сміх. Тимур побачив дітей і став. Просто стояв і дивився на дітей, на мене...дитина не розуміла, чому йому, учневі державної школи, на цьому святі нема місця», – каже Амеліна.

Виявилося, що з початку року Тимура не запросили на жодне свято чи екскурсію, на жоден виступ чи концерт, який проводився у школі, хоча дитина радіє можливості пограти з друзями. Амеліна додала, що Тимура так само не запросили в музей, на свято вишиванки, а нещодавно вони випадково приїхали у школу, коли там проходила зустріч із рятувальниками, про яку їм ніхто не повідомив.

Тимур на зустрічі із рятувальниками фото: Галина Амеліна

«Я розумію, що усе робиться, аби я забрала дитину зі школи. Святому отцю і «дитиноцентричним» педагогам вдалось один раз вигнати дітей з інвалідністю, мотивуючи відсутністю спорзалу. Відмовити дітям з інвалідністю у харчуванні. Впродовж двох місяців не приймати дитину у центр... все зійшло з рук. Тому, безкарність породила впевненість», – обурюється мати Тимура.

На сторінці львівської спеціальної школи Марії Покрови для дітей з порушенням слуху відреагували на звинувачення у булінгу та заявили, що матір школяра зводить наклеп на навчальний заклад. У заяві школи вказано, що хлопець начебто брав участь у підготовці до свята, а дату проведення останнього дзвоника керівництво розмістило на дошці оголошень.

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Відповідь школи Марії Покрови на звинувачення скріншот

«Галина Амеліна була попереджена про дату закінчення навчального року заздалегідь. На дошці оголошень школи анонсувалося про дату і час проведення Свята останнього дзвоника. Крім цього дитина брала участь у репетиції напередодні. Галина Амеліна приїхала у цей день із запізненням, але її дитина все ж змогла взяти участь в урочистостях і тішилася святкуванню разом з усіма. Нам дуже неприємно через інсинуації та наклепи, які Галина Амеліна періодично висуває проти школи», – йдеться у заяві школи.

За словами представників навчального закладу, Галина Амеліна періодично виступає проти школи Марії Покрови. У своїй публікації Амеліна звернулася до урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, міністерства освіти та науки України та до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова для того, щоб звернути увагу на події у школі Марії Покрови.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові школяр обматюкав однокласника, проте суд покарав його матір. У рішенні суду наголосили, що діями малолітнього сина львів’янки могла бути завдана шкода психічному здоров’ю постраждалого, оскільки булінг до свого однокласника він здійснював неодноразово.