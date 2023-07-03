Херсонець йшов пішки до Одеси з собакою, бо їх не евакуювали: Верещук прокоментувала

У соцмережах розгорівся скандал, бо жителя Херсонської області не пустили в евакуаційний автобус через собаку

Днями у соцмережах розгорівся скандал з приводу того, що жителя Херсонської області не пустили в евакуаційний автобус через собаку

Кожен охочий може евакуюватись з Херсонської області як сам, так і з домашнім улюбленцем. Місць достатня кількість. Про це в ефірі національного телемарафону заявила віце-прем’єрка Ірина Верещук.

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«Коли ми організовуємо евакуацію, люди їдуть із своїми тваринами. Ми знаємо, що часто це їх тримає у місці бойових дій. Були прийняті рішення, щоб допомагати людям і в вагони теж допускати із тваринами», - заявила Верещук.

Як заявила Верещук, цей випадок є прикрим, дивно що людина йшла три дні, і їй ніхто не допоміг. Однак влада вже працює над тим, щоб надалі запобігти подібним ситуаціям.

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«В цьому випадку, коли ми говоримо про кількість місць, кількість транспортних засобів - їх достатньо. Нам допомагають волонтери, допомагають міжнародні організації. У Херсонській області немає проблем, щоб евакуюватись», - заявила вона.

Нагадаємо, житель підтопленої частини Херсону три дні пішки йшов до Одеси з вівчаркою через те, що їх не пустили в евакуаційний автобус. Чоловіку відмовили у місці в автобусі через відсутність намордника для собаки.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

У Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території.