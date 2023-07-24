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Лідер норвезької партії йде у відставку через крадіжку окулярів (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лідер норвезької партії йде у відставку через крадіжку окулярів (відео)
Голова парламентської партії Норвегії Rødt Бьорнар Мокснес
фото: NTB Foto

Крадіжка сталася 16 червня цього року, коли Мокснес перебував у приватній поїздці, а 30 червня про це написали місцеві ЗМІ

Лідер парламентської партії Норвегії Rødt Бьорнар Мокснес іде у відставку зі своєї посади. До цього стало відомо, що він украв сонцезахисні окуляри Hugo Boss в аеропорту Осло. Про це пише місцеве видання Haugesunds Avis.

«Це була неймовірна приємна подорож протягом 11 років, і я хочу сказати про це більше, але спочатку про велику річ літа: я взяв ті сонцезахисні окуляри з магазину в Гардермуені. Я зробив велику помилку, і я зробив її набагато гіршою тим, як я впорався з нею надалі. Мені дуже шкода за це, і я хочу попросити за це вибачення», – написав Мокснес на своїй сторінці у Facebook. 

За його словами, за останні тижні він багато разів запитував себе, як він міг зробити таку дурницю, але не має відповіді на це.

«Але я абсолютно впевнений, що якщо я зробив щось не так, то я повинен прийняти наслідки цього», – пише він.

Мокснес також пояснив, що є дві причини його рішення про відставку. – «Перш за все, я не хочу, щоб мої помилки торкнулися найближчих людей. Одна справа, що я це чую, а зовсім інше, що це впливає на тих, кого я люблю найбільше».

Крадіжка сталася 16 червня цього року, коли Мокснес перебував у приватній поїздці, а 30 червня про це написали місцеві ЗМІ, Сам він заявив, що нібито забув, що взяв окуляри з собою з магазину, тоді як поліція вважає, що аксусуар він вкрав навмисне.

На пресконференції наступного дня після публікації в пресі Мокснес назвав інцидент ганебним та вибачився. Водночас він отримав підтримку від кількох політиків у партії і був готовий повернути магазину 3000 норвезьких крон за ці окуляри (11 тис. грн за курсом НБУ). 

Мокснес пішов на лікарняний 3 липня, через три дні після того, як стало відомо, що його спіймали на крадіжці. У вівторок, 18 липня, він продовжив лікарняний на тиждень. Протягом цього часу він також кілька разів змінював пояснення того, що сталося в магазині в аеропорту. 

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але Державну судову адміністрацію наразі очолює Олексій Сальніков.

За даними НАБУ, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тис., з яких $5 тис. мали бути передані суддям за винесення рішення, а $2,5 тис. – залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови.

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Теги: обшук партії політика Норвегія скандал Facebook поліція подорож

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