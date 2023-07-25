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Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія погрожує вчителям на окупованих територіях депортацією
Росіяни шукають докази співпраці вчителів з Силами оборони України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти психологічно тиснуть на вчителів, які відмовляються співпрацювати з ними

Росіяни погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях депортацією у випадку, якщо ті відмовляються від співпраці. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В окупованій частині Запорізької області окупанти психологічно тиснуть на освітян, які відмовились працювати на окупаційну владу.

Було зафіксовано випадки обшуків в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій школі. Росіяни шукали докази співпраці з Силами оборони України та погрожували депортацією  у разі відмови співпраці з окупаційною адміністрацією.

Варто зауважити, що на окупованих територіях росіянам не вистачає вчителів для роботи у підконтрольних їм школам через відмову місцевих у співпраці. Тому їм доводиться привозити вчителів з території РФ.

Раніше стало відомо, що окупанти вивозили літніх та вразливих українців на територію Росії, позбавляли їх громадянства. Їх також змушували здавати кров і залишали в агонії через невдалі медичні процедури.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ, і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями. 

Теги: вчитель депортація окуповані території

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