«Свободівець» визнав поразку на окрузі в Києві і привітав дипломата зі «Слуги народу»



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Кандидат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко Фото: Андрій Іллєнко, Facebook

Андрій Іллєнко не проходить до Верховної Ради

В одномандатному виборчому окрузі №215 (Деснянський і частина Дніпровського району Києва) лідирує кандидат від партії «Слуга народу», голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 9:30 22 липня, за результатами опрацювання 43,2% протоколів.

Яременко набирає 37,98% голосів виборців

На другому місці йде Андрій Іллєнко від ВО «Свобода» - 20,07% голосів.

Іллєнко вже визнав свою поразку і подякував виборцям, родині і своїй партії за підтримку.

Він зазначив, що йому не соромно за свою роботу в парламенті. «Мені не соромно за ці роки. Я йду з парламенту без жодного прогуляного засідання, без жодного зрадницького голосування, без мутного шлейфу скандалів і схем», - сказав Іллєнко.

Він має намір «зайнятися собою, своїм життям і життям своєї родини».

Також Іллєнко привітав Яременка з перемогою. «Мене втомив нескінченний потік бруду і негативу, війна всіх проти всіх в нашій політиці. Програвати треба достойно і спокійно. Тому вітаю з перемогою Богдан Яременко. Тисну руку і сподіваюся, що 215 округ буде мати гідного представника», - написав він.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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