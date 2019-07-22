«Свободівець» визнав поразку на окрузі в Києві і привітав дипломата зі «Слуги народу»
Кандидат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко не проходить до Верховної Ради
В одномандатному виборчому окрузі №215 (Деснянський і частина Дніпровського району Києва) лідирує кандидат від партії «Слуга народу», голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 9:30 22 липня, за результатами опрацювання 43,2% протоколів.
Яременко набирає 37,98% голосів виборців
На другому місці йде Андрій Іллєнко від ВО «Свобода» - 20,07% голосів.
Іллєнко вже визнав свою поразку і подякував виборцям, родині і своїй партії за підтримку.
Він зазначив, що йому не соромно за свою роботу в парламенті. «Мені не соромно за ці роки. Я йду з парламенту без жодного прогуляного засідання, без жодного зрадницького голосування, без мутного шлейфу скандалів і схем», - сказав Іллєнко.
Він має намір «зайнятися собою, своїм життям і життям своєї родини».
Також Іллєнко привітав Яременка з перемогою. «Мене втомив нескінченний потік бруду і негативу, війна всіх проти всіх в нашій політиці. Програвати треба достойно і спокійно. Тому вітаю з перемогою Богдан Яременко. Тисну руку і сподіваюся, що 215 округ буде мати гідного представника», - написав він.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.02%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Факел0.05%
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Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.