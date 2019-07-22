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    «Свободівець» визнав поразку на окрузі в Києві і привітав дипломата зі «Слуги народу»

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    <p>Кандидат від ВО &laquo;Свобода&raquo; Андрій Іллєнко</p> - «Свободівець» визнав поразку на окрузі в Києві і привітав дипломата зі «Слуги народу»

    Кандидат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко

    Фото: Андрій Іллєнко, Facebook

    Андрій Іллєнко не проходить до Верховної Ради

    В одномандатному виборчому окрузі №215 (Деснянський і частина Дніпровського району Києва) лідирує кандидат від партії «Слуга народу», голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 9:30 22 липня, за результатами опрацювання 43,2% протоколів.

    Яременко набирає 37,98% голосів виборців

    На другому місці йде Андрій Іллєнко від ВО «Свобода» - 20,07% голосів.

    Іллєнко вже визнав свою поразку і подякував виборцям, родині і своїй партії за підтримку.

    Він зазначив, що йому не соромно за свою роботу в парламенті. «Мені не соромно за ці роки. Я йду з парламенту без жодного прогуляного засідання, без жодного зрадницького голосування, без мутного шлейфу скандалів і схем», - сказав Іллєнко.

    Він має намір «зайнятися собою, своїм життям і життям своєї родини».

    Також Іллєнко привітав Яременка з перемогою. «Мене втомив нескінченний потік бруду і негативу, війна всіх проти всіх в нашій політиці. Програвати треба достойно і спокійно. Тому вітаю з перемогою Богдан Яременко. Тисну руку і сподіваюся, що 215 округ буде мати гідного представника», - написав він.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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    Верховна Рада Київ вибори Свобода партія Слуга народу
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