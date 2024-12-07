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7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Рішення про святкування Дня авіації Генеральна Асамблея ООН ухвалила 6 грудня 1996 року
фото з відкритих джерел

Якщо цього дня буде мокрий сніг, то варто чекати дощове літо

7 грудня відзначається День місцевого самоврядування в Україні, Міжнародний день цивільної авіації та Всесвітній день української хустки. А віряни вшановують пам'ять святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського.

Міжнародний день цивільної авіації

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день цивільної авіації – Міжнародний день ООН, який відзначається щорічно 7 грудня. Рішення ухвалила Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року.

Для святкування Міжнародного дня цивільної авіації було обрано саме 7 грудня, оскільки цього дня відзначалася п'ятдесята річниця з моменту підписання міжнародної конвенції про цивільну авіацію.

У наш час Міжнародний день цивільної авіації відзначається багатьма державними і приватними компаніями, які обслуговують не тільки внутрішньонаціональні, а й міжнародні авіалінії.

День місцевого самоврядування

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

В Україні щорічно, починаючи з 2000 року, 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, міських, районних і обласних радах та їх виконавчих органах. Тобто завдяки місцевому самоврядуванню громадяни України мають змогу самостійно вирішувати питання, які мають місцеве значення.

Саме цього дня в 1990 році Верховна Рада тоді ще УРСР прийняла закон "Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування".

День української хустки

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День української хустки – неофіційне щорічне свято з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Вперше свято відзначили у 2019 році 7 грудня. Саме в цей день мільйони жінок зі всього світу опублікували світлини з хустками.

У межах відзначення проводяться флешмоби «зроби фото/відео з хусткою», для дівчат та жінок влаштуються майстер-класи та навчання, як правильно в'язати хустку.

День української хустки почали відзначати з ініціативи вінничанки, депутатки Вінницької обласної ради, президента Міжнародного Клубу успішних жінок України Людмили Станіславенко. Ініціативу підтримали громадські діячі, актори та жінки з України та усього світу. У 2019 році свято відзначили в Іспанії. Канаді, США, Казахстані, Йорданії, Латвії, Індії та Португалії.

Яке сьогодні релігійне свято

7 грудня православні християни згадують святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Він народився близько 340 року в Римській імперії, у місті Трір (сучасна Німеччина), в знатній і заможній родині. Амвросій отримав хорошу освіту та спочатку працював урядовцем. У 374 році, коли народ шукав нового єпископа для міста Медіолан (нині Мілан, Італія), його обрали, навіть попри те, що він ще не був хрещений. Незабаром Амвросій прийняв хрещення та став ревним служителем церкви.

Святий прославився своєю боротьбою за православну віру, виступаючи проти єретиків, і написав багато духовних творів. Він також відомий створенням нового літургійного співу – "амвросіанського". Помер Амвросій 4 квітня 397 року, залишивши після себе великий спадок для Церкви.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна приймати подарунки від незнайомих і малознайомих людей.
  • В цей день заборонено виконувати важку роботу і прати. 
  • Не можна лихословити та сваритися. 
  • Не варто відмовляти в допомозі та милостині.
  • Не можна шити.

Народні прикмети і традиції

  • Сухий та легкий сніг – до посухи влітку.
  • Сонце ховається за хмари – чекайте на снігопад.
  • Мокрий сніг – літо буде дощовим.
  • Сонце у серпанку – прийде заметіль.

Пам’ятні дати 7 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 грудня:

  • 1678 рік – Луї Еннепен першим з-поміж європейців бачить Ніагарський водоспад;
  • 1732 рік – у Лондоні відкривається театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери;
  • 1941 рік – японська авіація знищує американську морську базу Перл-Гарбор;
  • 1972 рік – вирушає 11-та та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць;
  • 1982 рік – у Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовують страта смертельною ін'єкцією;
  • 1988 рік – землетрус у Вірменії силою 6,9 бала руйнує міста Спітак та Ленінакан, гине близько 25 тисяч людей;
  • 1991 рік – ліквідовано СРСР;
  • 2023 рік – Ніколас Мадуро заявляє про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60% території сусідньої Гаяни.

Іменини 7 грудня 

День ангела святкують Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

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Теги: авіація свята самоврядування свято

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