Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу

Якщо ви плануєте святкувати Новий рік з великою кількістю гостей, варто придбати продукти заздалегідь

Продукт, якого краще уникати на святковому столі – курячі яйця

Новий 2025 рік за східним календарем буде під заступництвом Зеленої Дерев’яної Змії – символу мудрості, витонченості та прихованої сили. Вона не терпить метушні та посередності, тому святковий стіл повинен відповідати її високим стандартам. «Главком» розповість, що готувати, аби Змія принесла удачу та добробуту, а яких страв краще уникати.

Що приготувати на святковий новорічний стіл?

Святкове меню на Новий рік 2025 має підкреслювати елегантність, легкість і любов до корисних продуктів, особливо овочів та зелені. Таке меню відповідатиме стилю і вподобанням символу року – Змії.

Закуски

Канапе з різноманітними начинками: сир, овочі, курка чи індичка.

Рулетики з лаваша з червоною рибою або овочами.

Овочеві брускети: на основі цільнозернового хліба з томатами, базиліком та оливковою олією.

Закуски на шпажках: мікс із сиру, овочів, оливок і зелені.

Сирне асорті: поєднання твердих та м’яких сирів.

Шпинатний рулет з сьомгою.

Закуска з крабових паличок в лаваші.

Тарталетки: з сиром, овочами, куркою чи індичкою.

Салати

Грецький салат: класичний вибір із фетою, оливками та свіжими овочами.

Теплий салат із баклажанами, помідорами та перцем.

Грузинський салат «Глехурад»: з овочів і горіхової заправки.

Салат з креветками та авокадо

Легкий олів’є: із заправкою з йогурту чи вершкового сиру.

Салат «Гранатовий браслет»: із куркою, грибами та чорносливом.

«Курка під шубою»: альтернатива класичній страві «Оселедець під шубою» з овочами та ніжним курячим філе.

«Зелена гармонія»: мікс руколи, шпинату, авокадо з лимонним соусом.

Салат з куркою, ананасами та сиром.

фото: pinterest

Основні страви

Запечена риба у фользі. Ця страва символізує мудрість і природну красу.

Куряче філе у вершковому соусі.

Картопляний гратен із сиром.

Плов із сухофруктами та горіхами. Є символом багатства та достатку.

Фарширована картопля запечена в духовці.

Брюссельська капуста по-італійськи

Паелья з морепродуктами.

Булгур з овочами.

Картопляна запіканка.

Десерти

Шоколадний фондан.

Желе із шампанського з апельсинами та ананасами.

Фруктовий салат із медом і горіхами.

Желейний торт з апельсинами, мандаринами та ківі.

Англійський пудинг із сухофруктів.

Брауні з лимоном і лаймом.

Журавлинний десерт з вершками.

Арахісовий козинак.

Веганські цукерки.

Змія уособлює гармонію, тому в меню варто додати інгредієнти, які символізують достаток і процвітання, такі як горіхи, злаки та зелень.

Що заборонено готувати на Новий рік 2025 року?

Зелена Дерев’яна Змія, яка стане символом 2025 року, цінує порядок, гармонію і витонченість. Тому хаотичність і важкість у виборі страв на святковому столі їй точно не припадуть до душі.

Варто уникати жирних, надмірно складних або приготованих із напівфабрикатів страв. Також небажано використовувати консервовані чи заморожені продукти – символ року віддає перевагу свіжим овочам, адже зелений колір символізує природність та гармонію.

Також не варто зловживати алкоголем чи додавати багато гострих спецій. Змія не схвалить «важких» страв, які складно перетравити, таких як бобові, десерти з масляним кремом, жирне м’ясо чи риба.

До того ж м'ясна і ковбасна нарізка не відповідає вимогам Змії, оскільки сучасні ковбасні вироби рясніють консервантами, барвниками й іншими добавками. Якщо ж хочеться м’ясних закусок, краще зробити ставку на дієтичну індичку або курку.

Окрему увагу варто приділити рибі – її наявність на столі цього року небажана не лише через гастрономічні уподобання Змії, але й з езотеричної точки зору. Вважається, що риба може сприяти відтоку грошей із родини.

Ще один продукт, якого краще уникати – курячі яйця. У 2024 році вони символізували нове життя, але для Змії яйце – це уособлення захисту потомства. Використання цього продукту може бути сприйняте як агресія, що порушить гармонію і не принесе удачі в новому році.

Нагадаємо, що у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

До слова, у Великій лаврській дзвіниці з 1 по 25 грудня щосуботи та щонеділі працюватиме резиденція Святого Миколая. Також можна буде оглянути святкову виставку «Єдність Різдва поколінь» за участі спільноти українських художників.