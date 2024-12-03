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Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Якщо ви плануєте святкувати Новий рік з великою кількістю гостей, варто придбати продукти заздалегідь
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Продукт, якого краще уникати на святковому столі – курячі яйця

Новий 2025 рік за східним календарем буде під заступництвом Зеленої Дерев’яної Змії – символу мудрості, витонченості та прихованої сили. Вона не терпить метушні та посередності, тому святковий стіл повинен відповідати її високим стандартам. «Главком» розповість, що готувати, аби Змія принесла удачу та добробуту, а яких страв краще уникати.

Що приготувати на святковий новорічний стіл?

Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу фото 1

Святкове меню на Новий рік 2025 має підкреслювати елегантність, легкість і любов до корисних продуктів, особливо овочів та зелені. Таке меню відповідатиме стилю і вподобанням символу року – Змії.

Закуски

  • Канапе з різноманітними начинками: сир, овочі, курка чи індичка.
  • Рулетики з лаваша з червоною рибою або овочами.
  • Овочеві брускети: на основі цільнозернового хліба з томатами, базиліком та оливковою олією.
  • Закуски на шпажках: мікс із сиру, овочів, оливок і зелені.
  • Сирне асорті: поєднання твердих та м’яких сирів.
  • Шпинатний рулет з сьомгою.
  • Закуска з крабових паличок в лаваші.
  • Тарталетки: з сиром, овочами, куркою чи індичкою.
Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу фото 2

Салати

  • Грецький салат: класичний вибір із фетою, оливками та свіжими овочами.
  • Теплий салат із баклажанами, помідорами та перцем.
  • Грузинський салат «Глехурад»: з овочів і горіхової заправки.
  • Салат з креветками та авокадо
  • Легкий олів’є: із заправкою з йогурту чи вершкового сиру.
  • Салат «Гранатовий браслет»: із куркою, грибами та чорносливом.
  • «Курка під шубою»: альтернатива класичній страві «Оселедець під шубою» з овочами та ніжним курячим філе.
  • «Зелена гармонія»: мікс руколи, шпинату, авокадо з лимонним соусом.
  • Салат з куркою, ананасами та сиром.
Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу фото 3
фото: pinterest

Основні страви

  • Запечена риба у фользі. Ця страва символізує мудрість і природну красу.
  • Куряче філе у вершковому соусі.
  • Картопляний гратен із сиром.
  • Плов із сухофруктами та горіхами. Є символом багатства та достатку.
  • Фарширована картопля запечена в духовці.
  • Брюссельська капуста по-італійськи
  • Паелья з морепродуктами.
  • Булгур з овочами.
  • Картопляна запіканка.
Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу фото 4

Десерти

  • Шоколадний фондан.
  • Желе із шампанського з апельсинами та ананасами.
  • Фруктовий салат із медом і горіхами.
  • Желейний торт з апельсинами, мандаринами та ківі.
  • Англійський пудинг із сухофруктів.
  • Брауні з лимоном і лаймом.
  • Журавлинний десерт з вершками.
  • Арахісовий козинак.
  • Веганські цукерки.
Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу фото 5

Змія уособлює гармонію, тому в меню варто додати інгредієнти, які символізують достаток і процвітання, такі як горіхи, злаки та зелень.

Що заборонено готувати на Новий рік 2025 року?

Зелена Дерев’яна Змія, яка стане символом 2025 року, цінує порядок, гармонію і витонченість. Тому хаотичність і важкість у виборі страв на святковому столі їй точно не припадуть до душі.

Варто уникати жирних, надмірно складних або приготованих із напівфабрикатів страв. Також небажано використовувати консервовані чи заморожені продукти – символ року віддає перевагу свіжим овочам, адже зелений колір символізує природність та гармонію.

Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу фото 6

Також не варто зловживати алкоголем чи додавати багато гострих спецій. Змія не схвалить «важких» страв, які складно перетравити, таких як бобові, десерти з масляним кремом, жирне м’ясо чи риба.

До того ж м'ясна і ковбасна нарізка не відповідає вимогам Змії, оскільки сучасні ковбасні вироби рясніють консервантами, барвниками й іншими добавками. Якщо ж хочеться м’ясних закусок, краще зробити ставку на дієтичну індичку або курку.

Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу фото 7

Окрему увагу варто приділити рибі – її наявність на столі цього року небажана не лише через гастрономічні уподобання Змії, але й з езотеричної точки зору. Вважається, що риба може сприяти відтоку грошей із родини.

Ще один продукт, якого краще уникати – курячі яйця. У 2024 році вони символізували нове життя, але для Змії яйце – це уособлення захисту потомства. Використання цього продукту може бути сприйняте як агресія, що порушить гармонію і не принесе удачі в новому році.

Нагадаємо, що у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

До слова, у Великій лаврській дзвіниці з 1 по 25 грудня щосуботи та щонеділі працюватиме резиденція Святого Миколая. Також можна буде оглянути святкову виставку «Єдність Різдва поколінь» за участі спільноти українських художників.

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Теги: свята їжа українці Україна Різдвяні свята рецепт свято

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Новий рік 2025. Страви, які принесуть удачу та кулінарні табу
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