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У Нижньому Новгороді встановлено ялинку з синьо-жовтими прикрасами. Реакція жителів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Нижньому Новгороді встановлено ялинку з синьо-жовтими прикрасами. Реакція жителів
Після скарг мешканців міста іграшки на ялинці замінили
фото: newsnn.ru

Влада заявила, що прикраси «блакитного та золотистого кольорів жодного натяку на кольори будь-якого прапора не мають»

Жителі російського Нижнього Новгорода поскаржились на головну новорічну ялинку міста, бо її прикрасили у синьо-жовтих кольорах. Про це пишуть росЗМІ.

Так, мешканці заявили, що святкові прикраси на ялинці нагадують їм кольори українського прапора.

У міському центрі містобудування відповіли, що новорічні прикраси «блакитного та золотистого кольорів» були закуплені минулими роками і «жодного посилання на кольори будь-якого прапора у шарах немає».

Та попри це, влада міста змінила прикраси на ялинці: іграшки синього кольору зняли, замінивши їх червоними ялинковими іграшками. Відтепер ялинка – жовто-червона.

У Нижньому Новгороді встановлено ялинку з синьо-жовтими прикрасами. Реакція жителів фото 1
фото: newsnn.ru.

Нагадаємо, влітку у місті Усольє-Сибірське Іркутської області РФ комунальники під час ремонту будинку пофарбували його у жовто-блакитний колір. У результаті в місті спалахнув скандал між чиновниками, жителями будинку та мером міста.

Після того, як комунальники завершили ремонт будинку за адресою Червоних Партизан, 40, деякі мешканці та особливо чиновники виразили своє обурення новим кольором багатоповерхівки. Як з'ясувалося, росіян не влаштовувало те, що колір нагадував прапор України.

Заспокоювати містян навіть прибув мер міста Максим Торопкін. Прикметно, що мер та його команда відстоювали позицію, що у жовто-блакитному забарвленні будинку «немає нічого поганого».

До слова, у Москві 18-річний обдурений працівник оригінально помстився роботодавцям. Співробітник пункту видачі образився, що його офіційно не влаштували, та приклеїв на стіну прапор України. Він намалював його своїми руками,

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Теги: прапор ремонт скандал ялинка влада прапор України

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У Нижньому Новгороді встановлено ялинку з синьо-жовтими прикрасами. Реакція жителів
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