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У Тбілісі протестувальники вивісили на новорічній ялинці прапор України (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Тбілісі протестувальники вивісили на новорічній ялинці прапор України (фото)
Каркас дерева прикрасили прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями журналістів, які постраждали під час розгонів мітингів або зазнали нападів з боку силовиків і провокаторів
фото: დაიბრუნე ხმა!

Верхня частина ялинки залишилася прикрашеною штучними гілками, тоді як нижня перетворилася на символічний майданчик протесту

У центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму. Про це повідомив портал Sova.

Роботи зі встановлення ялинки розпочалися в ніч на неділю, коли площа перед парламентом була вільною від демонстрантів. Однак увечері 8 грудня активісти повернулися, змусивши робітників припинити оздоблення.

Каркас дерева прикрасили прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями журналістів, які постраждали під час розгонів мітингів або зазнали нападів з боку силовиків і провокаторів
Каркас дерева прикрасили прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями журналістів, які постраждали під час розгонів мітингів або зазнали нападів з боку силовиків і провокаторів
фото: Sova

Верхня частина ялинки залишилася прикрашеною штучними гілками, тоді як нижня перетворилася на символічний майданчик протесту. Каркас дерева прикрасили прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями журналістів, які постраждали під час розгонів мітингів або зазнали нападів з боку силовиків і провокаторів.

Поліціянти створили біля ялинки кордон. Мер Тбілісі Каха Каладзе сказав, що новорічну ялинку обов'язково буде приведено у відповідний вигляд.

Поліціянти створили біля ялинки кордон
Поліціянти створили біля ялинки кордон
фото: Publika

Голова партії «Грузинська мрія» повідомив, що новорічним слоганом грузинської столиці буде «Тбілісі – місто, сповнене перемог». Ідея слогана зумовлена спортивними перемогами – і не тільки, – які об'єднали грузинське суспільство, подарувавши «велику радість».

Зазначимо, що аналогічна ситуація була в Україні під час Революції Гідності, коли режим Януковича також встановлював ялинку на Майдані Незалежності, де були протестувальники.

Нагадаємо, у Грузії з 28 листопада відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Учора ввечері під час протестів невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali».

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців. 

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Теги: Грузія протест прапор прапор України ялинка

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