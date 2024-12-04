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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята
Додатковий потяг курсуватиме з 18 грудня по 12 січня
фото: Facebook/«Укрзалізниця»

Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня, з Ворохти – 19 грудня

З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні. З Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні. Перший рейс – 19 грудня.

За вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії «Нічний швидкий». Час відправлення з Харкова о 18:25 з прибуттям до Ворохти о 13:59. Відправлення з Ворохти о 16:30, прибуття до Харкова о 12:56. У складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів через ремонтні роботи на дільниці Коломия – Чернівці.

До слова, попри всі виклики, українці продовжують подорожувати, обираючи як бюджетні, так і більш дорогі напрямки для відпочинку. Українські експерти у сфері туризму розповіли про найпопулярніші напрямки для відпочинку взимку, середню вартість поїздок та зміни в цінах за останній рік.

Як повідомлялося, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

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Теги: потяг Укрзалізниця Харківщина Івано-Франківщина Різдвяні свята

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