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3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
фото: Pixabay

Сьогодні не варто давати обіцянки

3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки та Всесвітній день катання на ковзанах. Віряни вшановують пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника.

Міжнародний день людей з інвалідністю

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року.

Історія його виникнення починалася у 80-х роках ХХ сторіччя, коли Організація Об’єднаних Націй оголосила 1983-1992 роки десятиліттям людей з інвалідністю. У цей період проводилися роботи з метою розробки заходів, направлених на поліпшення становища людей з інвалідністю і забезпечення рівних можливостей у суспільстві.

Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI нашою державою було ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. Указом Президента України від 03 грудня 2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» закріплено відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в Україні щороку 3 грудня.

Міжнародний день людей із інвалідністю покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами.

Всесвітній день комп’ютерної графіки

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

3 грудня святкується Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів). Започаткувала свято американська компанія Alias у 1998 році.

Дату святкування вибрали на честь абревіатури тривимірної графіки (3D): де 3 – число, а D – місяць грудень (англійською December).

Перша компанія з виробництва комп’ютерної графіки з’явилася ще у 1968 році та мала назву «Evans & Sutherland», а створив її Айвен Сазерленд – вчений у галузі інформатики.

Всесвітній день катання на ковзанах

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pixabay

Міжнародний союз ковзанярів (International Skating Union, ISU) започаткував Всесвітній день катання на ковзанах, щоб об’єднати ковзанярів по всьому світу. Це день, присвячений розвагам, святкуванням та популяризації катання на ковзанах як виду спорту та відпочинку.

Цей день відзначається різноманітними заходами – від безкоштовного катання на ковзанах до професійних вистав

Яке сьогодні релігійне свято

3 грудня в церковному календарі – День преподобного Іоанна Мовчальника. Він був православним святим, який жив у VI столітті. Народився у родині благочестивих батьків. Він вивчив Святе Письмо і став єпископом Колонійського. Але він зневірився в мирські справи і покинув свій пост.

Він вступив в монастир преподобного Сави в Єрусалімі і прийняв обітницю мовчання. Останні роки життя прожив в печері, де молився і був самітником. Вмів читати думки, прославився як цілитель.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто давати жодних обіцянок.
  • Не можна лінуватися.
  • Не бажано постійно думати лише про матеріальні блага.

Народні прикмети

  • Якщо снігу випало мало, то наступного року буде поганий урожай.
  • Снігопад зранку до ясного і сонячного дня.
  • Якщо цілий день йде сніг – будуть заморозки, а якщо вигляне сонце – потепління.

Пам’ятні події 3 грудня

  • 1879 – Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання.
  • 1910 – У Парижі продемонстрували першу неонову лампу.
  • 1920 – польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін «Східна Малопольща», зникли з вживання слова «українець», «український», вводилися «русин», «руський»
  • 1932 – Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.
  • 1967 – Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив першу у світі успішну трансплантацію серця.
  • 1976 – У Києві зданий в експлуатацію Московський міст через р. Дніпро.
  • 1984 – Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф – внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч – втратили зір.
  • 1989 – Керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем – «Холодної війни».
  • 1989 – в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
  • 1991 – Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: «Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці».
  • 1991 – незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.
  • 1992 – Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.
  • 2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК – недійсним).
  • 2010 – вночі міліція та спецпідрозділ «Беркут» силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава та Федір.

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Теги: свята традиції свято календар

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