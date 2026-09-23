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У Києві через обстріл РФ виникли збої в сервісі «Дім 1557»: яка ситуація зараз

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві через обстріл РФ виникли збої в сервісі «Дім 1557»: яка ситуація зараз
Станом на 17:15 фахівцям вдалося оперативно відновити повноцінну роботу ДІМ.1557
фото з відкритих джерел

Через пошкодження обладнання тимчасово була обмежена кількість користувачів, які можуть одночасно скористатися сервісами

Унаслідок ворожої атаки на Київ 23 вересня було пошкоджене обладнання диспетчерської служби з питань ЖКГ-сервісу ДІМ.1557. Через це гаряча телефонна лінія 1557, сайт і чат-бот працювала із технічними обмеженнями. Станом на 17:15 фахівцям вдалося оперативно відновити повноцінну роботу ДІМ.1557. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Нагадаємо, через пошкодження обладнання тимчасово була обмежена кількість користувачів, які можуть одночасно скористатися сервісами.

До відновлення штатної роботи киян просили за можливості утриматись від звернень до 1557 без нагальної потреби та скористатися іншими каналами комунікації.

Зокрема, повідомити про проблеми у сфері ЖКГ можна через Контактний центр міста Києва 1551:

  • на порталі 1551.gov.ua;
  • у мобільному застосунку «1551» (в App Store для iOS та Google Play для Android);
  • за номером 15-51 зі стаціонарного або мобільного телефону.

Сервіс ДІМ.1557 створений для оперативного опрацювання звернень киян щодо проблем у сфері ЖКГ, передачі заявок відповідним виконавцям і контролю за їх виконанням.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі. 

Теги: пожежа Київ місцева влада відео

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