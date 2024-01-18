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У Києві перейменовано низку вулиць та станцій електрички (повний список)

Христина Петренко
glavcom.ua
У Києві перейменовано низку вулиць та станцій електрички (повний список)
У Києві з'явились вулиці Дениса Монастирського та Гліба Бабіча
фото ілюстративне

Також у столиці перейменували і 10 об’єктів залізничного транспорту

У Києві перейменували низку вулиць, зупинок та інших об’єктів в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських захисників. Про це інформує Київська міська рада.

Зокрема, Київрада перейменувала:

Печерський район:

  • вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
  • скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
  • скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

  • провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
  • вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
  • вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
  • частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

  • вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
  • вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
  • бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
  • вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
  • вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
  • вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

  • вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
  • вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
  • вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
  • вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

  • вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
  • провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
  • вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
  • провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
  • вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

  • вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

  • вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

  • безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;
  • вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

Оболонський район:

  • вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Крім того, у столиці перейменували і 10 об’єктів залізничного транспорту.

Зокрема, Київрада перейменувала:

  • залізничну станцію «Київ-Дніпровський» на залізничну станцію «Микільська Слобідка»;
  • зупинкову платформу «Рубежівський» на зупинкову платформу «Берестейська»;
  • зупинкову платформу «Зеніт» на зупинкову платформу «Куренівка»;
  • зупинкову платформу «Лівий Берег» на зупинкову платформу «Березняки»;
  • зупинкову платформу «Троєщина-2» на зупинкову платформу «Райдужний»;
  • зупинкову платформу «Троєщина» на зупинкову платформу «Воскресенка»;
  • зупинкову платформу «Київська-Русанівка» на зупинкову платформу «Русанівка»;
  • зупинкову платформу «Північна» станції «Київ-Пасажирський» на зупинкову платформу «Вокзальна»;
  • зупинкову платформу «Вишгородська" на зупинкову платформу «Пріорка».

А залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву «Рибальський залізничний міст».

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Теги: Київрада Дніпро Русанівка Троєщина вулиця

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