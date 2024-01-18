У Києві перейменовано низку вулиць та станцій електрички (повний список)
Також у столиці перейменували і 10 об’єктів залізничного транспорту
У Києві перейменували низку вулиць, зупинок та інших об’єктів в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських захисників. Про це інформує Київська міська рада.
Зокрема, Київрада перейменувала:
Печерський район:
- вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
- скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
- скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
- провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
- вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
- вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
- частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
Святошинський район:
- вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
- вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
- бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
- вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
- вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
- вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
- вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
- вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
- вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
- вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
- вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
- вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
- провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
- вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
- провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
- вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
- вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.
Голосіївський район:
- вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
- безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;
- вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
- вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабіча.
Оболонський район:
- вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.
Крім того, у столиці перейменували і 10 об’єктів залізничного транспорту.
Зокрема, Київрада перейменувала:
- залізничну станцію «Київ-Дніпровський» на залізничну станцію «Микільська Слобідка»;
- зупинкову платформу «Рубежівський» на зупинкову платформу «Берестейська»;
- зупинкову платформу «Зеніт» на зупинкову платформу «Куренівка»;
- зупинкову платформу «Лівий Берег» на зупинкову платформу «Березняки»;
- зупинкову платформу «Троєщина-2» на зупинкову платформу «Райдужний»;
- зупинкову платформу «Троєщина» на зупинкову платформу «Воскресенка»;
- зупинкову платформу «Київська-Русанівка» на зупинкову платформу «Русанівка»;
- зупинкову платформу «Північна» станції «Київ-Пасажирський» на зупинкову платформу «Вокзальна»;
- зупинкову платформу «Вишгородська" на зупинкову платформу «Пріорка».
А залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву «Рибальський залізничний міст».
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