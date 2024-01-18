У Києві перейменовано низку вулиць та станцій електрички (повний список)

У Києві з'явились вулиці Дениса Монастирського та Гліба Бабіча

Також у столиці перейменували і 10 об’єктів залізничного транспорту

У Києві перейменували низку вулиць, зупинок та інших об’єктів в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських захисників. Про це інформує Київська міська рада.

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Зокрема, Київрада перейменувала:

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;

вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабіча.

Оболонський район:

вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Крім того, у столиці перейменували і 10 об’єктів залізничного транспорту.

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Зокрема, Київрада перейменувала:

залізничну станцію «Київ-Дніпровський» на залізничну станцію «Микільська Слобідка»;

зупинкову платформу «Рубежівський» на зупинкову платформу «Берестейська»;

зупинкову платформу «Зеніт» на зупинкову платформу «Куренівка»;

зупинкову платформу «Лівий Берег» на зупинкову платформу «Березняки»;

зупинкову платформу «Троєщина-2» на зупинкову платформу «Райдужний»;

зупинкову платформу «Троєщина» на зупинкову платформу «Воскресенка»;

зупинкову платформу «Київська-Русанівка» на зупинкову платформу «Русанівка»;

зупинкову платформу «Північна» станції «Київ-Пасажирський» на зупинкову платформу «Вокзальна»;

зупинкову платформу «Вишгородська" на зупинкову платформу «Пріорка».

А залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву «Рибальський залізничний міст».