У Дніпрі та Одесі сьогодні день жалоби

У Дніпрі загинули шестеро осіб, в Одесі – троє

Сьогодні у Дніпрі – день жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Російські окупанти вбили 6 мирних мешканців. Світла пам'ять загиблим. Щире співчуття всім, хто втратив рідних та близьких», – сказав він.

Від ракетних ударів у Дніпрі постраждало 30 людей. 20 з них в лікарні, троє – «важкі».

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Нагадаємо, що російська ракета ледь не влучила в пологовий будинок у Дніпрі і в торговельний центр.

Також сьогодні в Одеській області оголошено жалобу через сьогоднішній російський обстріл, через який загинули мирні жителі

Одеса 29 грудня опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

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Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня – триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.

29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Наразі відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.