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У роковини трагедії: у Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського

Христина Петренко
glavcom.ua
У роковини трагедії: у Києві з'явилась вулиця Дениса Монастирського
Депутати Київради проголосували за перейменування вулиці Сурікова у Києві на вулицю Дениса Монастирського
фото з відкритих джерел

«Це внесок в увіковічення пам'яті людини та всієї команди МВС, які пожертвували своїм життям заради захисту країни»

Саме 18 січня, на роковини трагічної гибелі ексміністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, у Києві зʼявилась вулиця на його честь. Про це у Facebook повідомила народна депутатка Галина Янченко.

«Рік тому я внесла до Київради відповідну пропозицію. Ми зібрали 150 підписів народних депутатів та звернулись до міської ради Києва.
Сьогодні депутати Київради проголосували за перейменування вулиці Сурікова у Києві на вулицю Дениса Монастирського. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб зберегти памʼять про Дениса.

Вдячна меру, депутатам Київради, та КМДА за це рішення. Це ваш внесок в увіковічення пам'яті людини та всієї команди МВС, які пожертвували своїм життям заради захисту країни», – написала вона. 

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. За даними ДСНС, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких дитина.

Голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, які загинули в авіакатастрофі, були в одному гелікоптері, оскільки намагалися якнайшвидше прибути до місця призначення. Так пояснила присутність на одному борті найвищих керівників одного відомства прессекретар Нацполіції Мар'яна Рева на брифінгу.

У серпні ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів, що призвело до трагічної загибелі 14 осіб.

Серед підозрюваних: начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира спеціального авіаційного загону, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

До слова, 18 січня Київська міська рада підтримала рішення про перейменування вулиці Канальної на честь воїна, українського поета, автора пісень та громадського діяча Гліба Бабіча, який загинув на фронті. 

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Теги: міністр гелікоптер Facebook вулиця Денис Монастирський

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