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Окупанти били дронами та ракетами. Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти били дронами та ракетами. Повітряні сили повідомили про збиті цілі
фото з відкритих джерел

Основними напрямками удару були південь та схід України

Увечері 6 та у ніч проти 7 січня російські загарбники запустили в напрямку України ударні БПЛА та керовані зенітні ракети С-300. 21 ворожий БПЛА із 28 запущених вдалось збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на неділю, росіяни атакували Україну 28 дронами Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська. Сили оборони знищили 21 БПЛА.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

Основними напрямками ударів були південь та схід. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Як повідомлялося, увечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. У результаті чого постраждали дві людини. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.

Силами ППО було знищено 7 безпілотників. Ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах.

Нагадаємо, триває 683-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Теги: ракетная атака росіяни ворог Миколаїв Дніпро

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