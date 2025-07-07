Рух міської електрички відновлено: посадка та висадка відбувається за звичайним графіком

Через потрапляння людини під потяг на станціях Русанівка, Лівобережна та Микільська Слобідка посадка та висадка здійснювалася по непарній колії

У Києві рух міської електрички на станціях Русанівка, Лівобережна та Микільська Слобідка тимчасово змінено: посадка та висадка пасажирів здійснюється по непарній колії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.

Як зазначається, така ситуація виникла через потрапляння людини під потяг. За інформацією свідків, поїзд насмерть збив жінку.

На станціях зараз знаходяться працівники Воєнізованої охорони Укрзалізниці, у разі будь-яких питань можна звертатися до них.

В той же час поїзд Б06 відправився зі станції Дарниця у напрямку Русанівки із затримкою 9 хвилин.

О 12:00 стало відомо, що посадка та висадка пасажирів по кільцю вже відбувається як зазвичай.

«Наступний поїзд Б12 сполученням Дарниця – Святошин через Почайну прямуватиме без змін», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності скориговано розміщення зупинки громадського транспорту. Наразі вона розташована перед поворотом з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького. Зазначається, що рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору, де розташований народний меморіал, а також для зручності пасажирів.

До слова, з 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень.

Також із 1 липня до 31 серпня,учні столичних шкіл сплачують за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року з 1 вересня до 1 липня відповідно до рішення Київської міської ради. Зазначається, що у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку «Київ Цифровий» та терміналах самообслуговування.