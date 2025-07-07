Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух міської електрички відновлено: посадка та висадка відбувається за звичайним графіком

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух міської електрички відновлено: посадка та висадка відбувається за звичайним графіком
Наступний поїзд Б12 сполученням Дарниця – Святошин через Почайну прямуватиме без змін
фото: Укрзалізниця/Facebook

Через потрапляння людини під потяг на станціях Русанівка, Лівобережна та Микільська Слобідка посадка та висадка здійснювалася по непарній колії

У Києві рух міської електрички на станціях Русанівка, Лівобережна та Микільська Слобідка тимчасово змінено: посадка та висадка пасажирів здійснюється по непарній колії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.

Як зазначається, така ситуація виникла через потрапляння людини під потяг. За інформацією свідків, поїзд насмерть збив жінку.

На станціях зараз знаходяться працівники Воєнізованої охорони Укрзалізниці, у разі будь-яких питань можна звертатися до них.

В той же час поїзд Б06 відправився зі станції Дарниця у напрямку Русанівки із затримкою 9 хвилин. 

О 12:00 стало відомо, що посадка та висадка пасажирів по кільцю вже відбувається як зазвичай.

«Наступний поїзд Б12 сполученням Дарниця – Святошин через Почайну прямуватиме без змін», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності скориговано розміщення зупинки громадського транспорту. Наразі вона розташована перед поворотом з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького. Зазначається, що рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору, де розташований народний меморіал, а також для зручності пасажирів.

До слова, з 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень.

Також із 1 липня до 31 серпня,учні столичних шкіл сплачують за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року з 1 вересня до 1 липня відповідно до рішення Київської міської ради. Зазначається, що у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку «Київ Цифровий» та терміналах самообслуговування.

Теги: Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За оцінками фермерів, в цьому році черешні десь всього 40 відсотків від очікуваного врожаю минулого року
Ціни на черешню в Україні б'ють 10-річні рекорди: чи буде дешевше
13 червня, 10:08
У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ
Атака на Київ: пошукові роботи у Солом'янському районі завершено (оновлено)
18 червня, 19:32
Днор російських окупантів влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі
Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео
17 червня, 09:10
Батьки дізналися, що їх син не вижив
Під завалами в Києві знайшли тіло чоловіка: батьки сподівалися, що живий (відео)
17 червня, 21:18
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
18 червня, 20:44
Загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень
Кличко показав наслідки удару росіян по пʼятиповерхівці у Шевченківському районі (відео)
23 червня, 08:42
Квартира багатодітних батьків, музикантів Олени та Тараса Тополі повністю знищена після ворожої атаки
«Фейкова служба». Безугла дорікнула фронтмену «Антитіл», якому російська ракета знищила квартиру
23 червня, 11:57
Російський обстріл пошкодив Головну астрономічну обсерваторію НАН України
Внаслідок російського обстрілу постраждала Головна астрономічна обсерваторія (фото)
24 червня, 14:14
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
Продовольчі ярмарки у Києві 5-6 липня: де можна придбати фермерські продукти
5 липня, 07:00

Новини

Переплата за електроенергію понад 11,6 млн грн. Експосадовиця «Київпастрансу» отримала підозру
Переплата за електроенергію понад 11,6 млн грн. Експосадовиця «Київпастрансу» отримала підозру
Рух міської електрички відновлено: посадка та висадка відбувається за звичайним графіком
Рух міської електрички відновлено: посадка та висадка відбувається за звичайним графіком
Рух транспорту Солом’янською площею частково обмежено до кінця літа (схема)
Рух транспорту Солом’янською площею частково обмежено до кінця літа (схема)
Жовтневий палац отримав нового управителя: подробиці конкурсу
Жовтневий палац отримав нового управителя: подробиці конкурсу
П'яним спричинив смертельну ДТП на Київщині. Експравоохоронець постане перед судом
П'яним спричинив смертельну ДТП на Київщині. Експравоохоронець постане перед судом
Безпечні пляжі Києва та області: де можна купатися без ризику для здоров'я
Безпечні пляжі Києва та області: де можна купатися без ризику для здоров'я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
136K
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
66K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
55K
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
37K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua