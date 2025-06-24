Удар по Києву 23 червня. Рятувальні роботи у Шевченківському районі завершено

На місці російського удару тривають аварійно-відновлювальні роботи

Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Росія 23 червня забрала життя дев'яти людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи – фахівці демонтують небезпечні конструкції.

«Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам – усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина – це боротьба за життя. Ми документуємо кожен факт воєнного злочину Росії. І працюємо над тим, щоб винні понесли покарання», – наголосив Клименко.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.