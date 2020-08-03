Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинули чотири людини (фото)



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Рятувальниками було проведено деблокацію потерпілого водія Daewoo Lanos та чотирьох загиблих Фото: ДСНС

На трасі Бориспіль - Дніпро зіткнулися дві автівки

У неділю, 2 серпня, у Переяслав-Хмельницькому районі на 56 кілометрі автошляху Бориспіль – Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Переяслав-Хмельницького району о 23:31, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено черговий караул 27 Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та ВАЗ-2106.

Внаслідок ДТП 4 особи загинули та одна отримала травми.

Рятувальниками було проведено деблокацію потерпілого водія Daewoo Lanos та чотирьох загиблих.

Про причини ДТП не повідомляється.

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