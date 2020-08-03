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    Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинули чотири людини (фото)

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    <span lang="UK">Рятувальниками </span><span lang="UK">було </span><span lang="UK">проведено деблокацію потерпілого водія Daewoo Lanos та </span><span lang="UK">чотирьох</span><span lang="UK"> загиблих</span> - Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинули чотири людини (фото)
    Рятувальниками було проведено деблокацію потерпілого водія Daewoo Lanos та чотирьох загиблих
    Фото: ДСНС

    На трасі Бориспіль - Дніпро зіткнулися дві автівки

    У неділю, 2 серпня, у Переяслав-Хмельницькому районі на 56 кілометрі автошляху Бориспіль – Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Переяслав-Хмельницького району о 23:31, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено черговий караул 27 Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та ВАЗ-2106.

    Внаслідок ДТП 4 особи загинули та одна отримала травми. 

    Рятувальниками було проведено деблокацію потерпілого водія Daewoo Lanos та чотирьох загиблих.

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    Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинули чотири людини (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинули чотири людини (фото)

    Про причини ДТП не повідомляється.

    Як повідомлялося, 2 серпня у Деснянському районі столиці Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer, у салоні якого знаходилася дитина

    ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
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