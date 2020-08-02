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    Події в Україні

    У Миколаєві в ДТП постраждало семеро осіб, серед яких троє дітей

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    Зіткнулися два легкових автомобіля &ndash; Daewo Sens та Volkswagen Golf&nbsp; - У Миколаєві в ДТП постраждало семеро осіб, серед яких троє дітей
    Зіткнулися два легкових автомобіля – Daewo Sens та Volkswagen Golf 
    Фото пресслужби поліції області

    Усіх постраждалих забрали до лікарні з ушкодженнями

    У неділю, 2 серпня, у Миколаєві у ДТП потрапили два легковика, у результаті чого постраждали семеро пасажирів, серед яких троє дітей. Про це повідомляє пресслужба поліції області. 

    Як зазначається, аварія трапилася приблизно о 10 ранку біля будинку 31 по вул. Одеське Шосе. За попередньою інформацією, зіткнулися два легкових автомобіля – Daewo Sens під керуванням 47 річного чоловіка та Volkswagen Golf з 27-річним місцевим мешканцем за кермом. 

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    У Миколаєві в ДТП постраждало семеро осіб, серед яких троє дітей
    У Миколаєві в ДТП постраждало семеро осіб, серед яких троє дітей
    Фото пресслужби поліції області

    У результаті ДТП постраждали дві пасажирки Daewo Sens віком 40 та 60 років та 9-річний хлопчик. Також тілесні ушкодження отримали дві жінки 27 та 55 років і дві 8-річні дівчинки. Усіх їх доставили до медичних закладів. 

    Крім цього, у поліції відкрили справу за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають. 

    Нагадаємо, у Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля BMW і Вантажівки MAN. Внаслідок аварії загинули чотири людини. Подія сталася на автодорозі «Василівка-Бердянськ».

    Як повідомлялося, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.

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